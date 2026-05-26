U naselju kod Pivare izgorjela jedna prostorija, dok su vatrogasci spriječili širenje vatre na ostatak objekta

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Jedna osoba je povrijeđena u požaru koji je izbio u porodičnoj kući u naselju kod Pivare u Nikšić.

Kako prenosi CDM, u požaru je izgorjela jedna prostorija u kući koja se nalazi u Ulici Mila Kilibarde.

Na terenu su bile ekipe nikšićke Vatrogasno-spasilačke jedinice sa dva vozila, koje su brzom reakcijom uspjele da spriječe širenje požara na ostatak objekta, prenosi CDM.

Prema navodima koje prenosi CDM, na lice mjesta upućena je i ekipa Hitne pomoći iz Nikšića.