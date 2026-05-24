Šef diplomatije poručio da je Podgorica spremna da dijalogom riješi otvorena pitanja sa Hrvatskom i odnose gradi na evropskim vrijednostima.

Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović saopštio je da je zvanična Podgorica potpuno svjesna da put Crne Gore ka Evropska unija, između ostalog, vodi i preko Zagreb.

On je naveo da Crna Gora u kontinuitetu pokazuje spremnost da, u najboljem interesu obje države i zajedničke budućnosti, rješava sva pitanja koja opterećuju odnose sa Hrvatska.

„Tom poslu sam apsolutno posvećen od preuzimanja dužnosti ministra vanjskih poslova Crne Gore, uz punu podršku predsjednika Vlade i kolega“, napisao je Ibrahimović na mreži X.

Istakao je da je Crna Gora prepoznata po privrženosti dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji.

„Dok sam na čelu diplomatije Crne Gore, zajedno sa kolegama iz Ministarstva vanjskih poslova zalagaću se da tako i ostane. Prije svega sa državama sa kojima smo nekada živjeli u zajedničkoj državi i sa kojima dijelimo iste evropske i evroatlantske vrijednosti, ali i sa svima koji poštuju državno dostojanstvo Crne Gore“, poručio je Ibrahimović.

On je naglasio da su pitanja sa Hrvatskom otvorena već više decenija, te da sadašnja generacija političara u Crnoj Gori, iako nije odgovorna za njihovo nastajanje, ima obavezu da ih uspješno riješi.

Prema njegovim riječima, cilj je da dvije susjedne i savezničke države odnose grade na zdravim osnovama i budu u potpunosti okrenute budućnosti.

„Crna Gora je već pokazala snagu da se suoči sa greškama iz prošlosti, što je potvrđeno kroz izjave njenih zvaničnika i presude domaćih sudova. Danas više nije riječ o tome, već o sposobnosti obje države da otvorena pitanja i nesporazume rješavaju dijalogom, potvrđujući da zaista živimo evropske vrijednosti“, rekao je Ibrahimović.