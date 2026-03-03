Pozvao je građane da prate servisne informacije Ministarstva vanjskih poslova, kao i instrukcije lokalnih nadležnih organa.

Izvor: Đorđe Cmiljanić/Vlada Crne Gore

Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović saopštio je da je prvi evakuacioni let naših državljana uspješno organizovan i da se avion sa preko 70 putnika uputio sa aerodroma u Šarm el Šeiku, u Egiptu, ka Podgorici.

Na tom letu nalaze se naši državljani koji su turistički boravili u Jordanu i Egiptu, za koje je Vlada Crne Gore sa Air Montenegrom uspjela da organizuje čarter let.

“Takođe, drago mi je što mogu da najavim organizovanje još jednog čarter leta sa Fly Dubai koji će sjutra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata do Podgorice prevesti sve zainteresovane državljane Crne Gore, a njih je oko 160”, naveo je Ibrahimović u video obraćanju.

Nažalost, dodaje, svjedočimo eskalaciji bezbjednosne situacije i porastu tenzija u zemljama Bliskog istoka.

“Ministarstvo vanjskih poslova, na čijem sam čelu, ulaže maksimalne napore da u stalnoj komunikaciji sa našim kolegama iz ambasada Crne Gore, nadležnim konzulatima i počasnim konzulima, obezbijedi pravovremenu komunikaciju i pruži neophodnu pomoć našim državljanima koji se nalaze u zemljama Zaliva, a koji žele da se vrate u Crnu Goru”, rekao je Ibrahimović.

Pozvao je građane da prate servisne informacije Ministarstva vanjskih poslova, kao i instrukcije lokalnih nadležnih organa.

“Nadam se da će situacija što prije deeskalirati i da će naši državljani uskoro biti bezbjedno zbrinuti u svojim domovima”, zaključio je Ibrahimović.