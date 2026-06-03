"Šta je Kaliopi, ljetovalište, neki od prstenova?": Desingerica šokirao izjavom o poznatoj pjevačici

Reper Dragomir Despić Desingerica ponovo je privukao pažnju javnosti izjavom koja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

Izvor: Pinkove zvezde printscreen

Jelena Karleuša je jednoj pjevačici u "Pinkovim zvezdama" rekla da je njen glas podsjeća na poznatu makedonsku pjevačicu Kaliopi, ističući da ima sličnu boju, kao i da liče.

Međutim, Desingerica je djelovao potpuno zbunjeno, pa je iznenađeno pitao:

"Šta je Kaliopi?!"

Karleuša mu je potom objasnila da je riječ o makedonskoj pjevačici, ali ni to nije pomoglo da sakrije svoje iznenađenje.

"To zvuči kao kad odeš na more, pa na neki od prstenova. Ko je? Turska zvijezda?" rekao je Desingerica, nasmijevši sve u studiju.

Snimak je ubrzo postao viralan na TikToku, gdje su se nizali komentari korisnika iznenađenih činjenicom da ne zna za jednu od najpoznatijih pjevačica sa prostora bivše Jugoslavije.

Podsjetimo, Kaliopi važi za jednu od najcenjenijih regionalnih pjevačica, a tokom višedecenijske karijere otpjevala je brojne hitove, a možda jedan od najvećih .