Klikovac navodi da će sjednica opštinskog odbora biti organizovana u kratkom vremenskom intervalu.

Izvor: DPS

Nakon sjednice opštinskog odbora Demokratske partije socijalista, Klub odbornika donijeće odluku u vezi potpisivanja peticije za razrješenje Jelene Borovinić Bojović, predsjednice Skupštine Glavnog grada i inicijative za razrješenje gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića, saopštio je za Dan Andrija Klikovac, šef kluba.

Inicijativu za razrješenje predsjednice parlamenta 6. aprila pokrenula je Stranska evropskog progresa, a da bi ona mogla ući u skupštinsku proceduru potrebno je da je potpiše 20 odbornika. Iz DNP-a je plasirano da su to uradili SEP i PES u dogovoru. Ovu njihovu tvrdnju niko nije opovrgao.

“Definitivno je da je vrlo važan politički trenutak kada ćemo, ukoliko bude saglasnosti, podnijeti inicijativu za razrješenje gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića. Naravno, kada ta inicijativa bude podnesena od strane DPS-a računamo da ćemo imati punu podršku odnosno dovoljan broj odbornika da bude uspješna”, kazao je Klikovac.

Klikovac navodi da će sjednica opštinskog odbora biti organizovana u kratkom vremenskom intervalu.

“Klub odbornika će obavijestiti članove opštinskog odbora u vezi razloga zbog kojih je potrebno smijeniti predsjednicu Skupštine Glavnog grada, a takođe, i otvoriti pitanje smjene gradonačelnika Mujovića. Nefunkcionisanje lokalnog parlamenta, nedonošenje odluka o bitnosti za nesmetan život građana Podgorice kao i onemogućavanje zaštite imovine građana u aferi „kamenolom“ su osnovni razlozi zbog kojih bi, da postoji politička odgovornost, i gradonačelnik i predsjednica Skupštine Glavnog grada podnijeli ostavke. Jasno je da njihov opstanak na vlasti, pod ovakvim uslovima, služi samo da bi se pokušale prikriti brojne zloupotrebe u funkcionisanju Glavnog grada – u Sekretarijatu za finansije, Sekretarijatu za saobraćaj, Sekretarijatu za socijalno staranje, RTV Mrak, FK Budućnost, preduzećima”, navodi Klikovac.

On dodaje da je nakon posljednje sjednice gradskog parlamenta svima jasno da parlamentarna većina više ne postoji i da je vlast u Podgorici u potpuno nefunkcionalna.

“Glavni grad je nefunkcionalan. Za gotovo četiri mjeseca Skupština Glavnog grada je usvojila svega par odluka, a gradonačelnik gotovo i da nije predložio odluke za usvajanje”, kaže Klikovac.

Mugoša: Potpise čekaju do sredine naredne nedjelje

Inicijativu za razrješenje Jelene Borovinić Bojović do sada su potpisali odbornici Evropskog saveza. Odbornik SEP-a Ilija Mugoša saopštio je da imaju najave da će do kraja sedmice potpis staviti i odbornici DPS-a.

“Mi smo inicijativu stavili na raspolaganje političkim partijama. One su rekle da još čekaju odluke opštinskih partijskih organa. Potpise ćemo čekati ove i sredinu naredne nedjelje i onda ćemo vidjeti šta u političkom smislu treba raditi”, rekao je Mugoša.