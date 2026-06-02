Titov omiljeni ljubimac proslavio 70. rođendan: Koki imitira, pozdravlja, psuje i doziva Josipa Broza (Video)

Nacionalni park Brijuni obilježio je 70. rođendan svog najpoznatijeg stanovnika - žutokukmastog kakadua Kokija, ptice koja već decenijama privlači pažnju posjetilaca i ostaje jedna od najvećih atrakcija Safari parka.

Nacionalni park Brijuni imao je poseban razlog za slavlje 31. maja, kada je obilježen 70. rođendan Kokija, velikog žutokukmastog kakadua i jednog od najprepoznatljivijih stanovnika ovog ostrva.

Rođendanska proslava organizovana je povodom Međunarodnog dana papagaja, a posjetiocima je pružila priliku da izbliza upoznaju pticu koja već decenijama privlači pažnju i budi simpatije svih generacija.

Obilazak ostrva i susret sa stanovnicima Safari parka

Program je počeo vožnjom turističkim vozićem, tokom koje su posjetioci imali priliku da obiđu dio ostrva i vide stanovnike Safari parka. Ovaj uvodni dio proslave bio je zamišljen kao lagano upoznavanje sa prirodom, istorijom i životinjskim svijetom Brijuna.

Nakon vožnje, usledila je vođena šetnja ka fazaneriji. Putem su učesnici zastajali na važnim i zanimljivim lokacijama, među kojima su prostor nekadašnjeg Zoološkog vrta, kao i Kohov kamenolom.

Ovaj lokalitet nosi ime po dr Robertu Kohu, naučniku koji je imao važnu ulogu u iskorijenjivanju malarije na Brijunima. Poseban segment rođendanskog programa bila je izložba dječjih radova pod nazivom "Koki u očima djece".

Koki još jednom pokazao zašto ga publika obožava

Najveće interesovanje, očekivano, izazvao je susret sa slavljenikom. Koki je i ovoga puta pokazao svoj prepoznatljiv karakter, zbog kog ga posjetioci pamte dugo nakon odlaska sa ostrva.

Nekima je odgovarao na pitanje kako se zove, pojedine je pozdravljao svojim poznatim „Kako si?“, dok je neke goste nasmijao oponašanjem kokošaka.

Zvijezda Brijuna

Koki je čuveni papagaj rase žutokukmasti kakadu kojeg je Josip Broz Tito 1953. godine dobio na poklon. Tito ga je obožavao i često ga je hranio voćem i keksom, zbog čega je Koki ostao veoma vezan za njegov lik.

Zna da izgovori svoje ime, nekima odgovara na pitanje kako se zovu, a često i danas doziva Tita. Poznat je po tome što umije da psuje, oponaša različite zvuke i veoma je druželjubiv sa posjetiocima, posebno sa djecom.

