Reprezentacija Turske objavila je spisak igrača za predstojeće Svjetsko prvenstvo. Predvodi ih Arda Guler iz Real Madrida.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu uskoro počinje (od 11. juna do 19. jula) i igraće se u Americi, Kanadi i Meksiku. Reprezentacije objavljuju konačne spiskove, sada je to uradila i selekcija Turske. Selektor Vinćenco Montela odabrao je 26 igrača.

Predvodi ih supertalentovani igrač Real Madrida Arda Guler koji je uz kapitena Hakana Čalhanoglua najveća zvijezda u timu. Tu je i Kenan Jildiz iz Juventusa.

OFFICIAL: Turkiye squad for the 2026 World Cup.pic.twitter.com/uIdQWZo0fD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)June 2, 2026

Turska se nalazi u grupi D sa domaćinom Amerikom, Paragvajem i Australijom i među favoritima je za prolaz u narednu fazu takmičenja. Ovako izgleda spisak Turske: