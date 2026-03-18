Predsjednik Francuska Emanuel Markonn otkrio je da će novi nosač aviona, koji će naslediti Šarl de Gol, koštati gotovo 10 milijardi eura i predstavljati ključni stub vojne i nuklearne moći zemlje.

Novi nosač aviona koji će naslediti "Šarla de Gola" koštaće Francusku skoro deset milijardi eura, izjavio je danas francuski predsjednik Emanuel Makron.

Makron je dodao da je to velika investicija, ali da će biti od koristi svima, i otkrio da će se novi pomorski gigant zvati "Slobodna Francuska", prenosi "Figaro".

Ovo ime odražava počast "francuskom duhu, duhu otpora da ostanemo slobodni", naglasio je Makron. On je istakao važnost odbrane - kompletnog vojnog modela i nuklearnog sredstva odvraćanja.

"Branimo industrijsku, tehnološku i vojnu inovacionu nezavisnost, naravno, ali i u svim kritičnim oblastima civilnog sektora. Francuska nezavisnost, kao i evropska nezavisnost, apsolutno je neophodna. To je ono što je opravdalo dva zakona o vojnom planiranju poslednjih godina", naglasio je Makron tokom posete području u blizini Nanta.

On je rekao da će novi nosač aviona biti dug 310 metara, imaće dva nuklearna reaktora i tonažu 1,8 puta veću od one koju ima "Šarl de Gol" i da će ga "naslediti" 2038. godine.Nosač aviona igra neophodnu ulogu u našoj sposobnosti nuklearnog odvraćanja, istakao je Makron.

"Ovaj brod je više od ratnog broda - to je stalna demonstracija odlučnosti i posvećenosti da se djeluje samostalno ako je potrebno, sa našim saveznicima ako je moguće. I malo je zemalja sposobno da pokažu takvu kombinaciju vazdušne, pomorske i komandne moći hiljadama kilometara od svojih obala", zaključio je Makron.

Podsjetimo, prethodno je Makron objavio video-snimak od 30 sekundi u kojem se ističu neki od najponosnijih trenutaka i tehnoloških dostignuća Francuske.

Uz motivacionu muziku, video prikazuje snimke nosača "Šarl de Gol", podmornica, vojnika, mlaznih aviona, brzih vozova i francuske astronautkinje Sofi Adeno, koja je u svemiru od sredine februara. Na snimku je na engleskom jeziku belim slovima pisalo: "Francuska je divlja".

Podsjetimo, Makron je u decembru najavio početak izgradnje novog nosača aviona, projekta procenjenog na 10 milijardi eura. Planirano je da plovilo uđe u službu 2038. godine.

"U doba grabljivaca, moramo biti snažni da bi nas poštovali", rekao je tada Makron vojnicima u francuskoj vojnoj bazi blizu Abu Dabija, nedaleko od Ormuskog moreuza. Poslednjih nedelja predsjednik je više puta naglašavao pomorske ambicije Francuske.

Očekuje se da će izgradnja trupa budućeg ratnog broda početi 2031. godine u lučkom gradu Sen-Nazeru na zapadu Francuske. Francuska je jedna od samo dvije zemlje na svijetu, uz Sjedinjene Države koje imaju 11 takvih brodova, koje koriste nosače aviona na nuklearni pogon. Sadašnji nosač, "Šarl de Gol", ušao je u službu 2001. godine i najveći je ratni brod ikada izgrađen za francusku mornaricu.

Novi brod biće znatno veći: imaće gotovo 80.000 tona i biće dug oko 310 metara, u poređenju sa "Šarl de Gol" koji ima 42.000 tona i dug je 261 metar. Sa posadom od 2.000 ljudi moći će da nosi 30 borbenih aviona, kao i borbene dronove.

"U budućnosti će nosač aviona biti više od samog nosača aviona", rekao je načelnik Generalštaba mornarice, admiral Nikola Vožur.