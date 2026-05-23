Gdje je nestala pjevačica koju je prozivala Marina Tucaković? Žika rekao da ju je nazvala debelom, ona napustila državu

Misterija pjevačice koja je na vrhuncu slave riješila da napusti muziku i preseli preko okeana

Nedavno je u medijima kao bomba odjeknuo snimak Žike i Jelene iz grupe Zana, koji su govorili o saradnji sa pokojnom Marina Tucaković, autorkom koja je izgradila karijere brojnih pjevača domaće estrade.

U intervjuu je pomenuta i Zana Nimani, mnogima omiljena pjevačica grupe Zana, koja je otpjevala neke od najvećih klasika pop-rok scene.

Zana Nimani imala je blistavu muzičku karijeru, ali je odlučila da se povuče sa scene i napusti svijet muzike. Preselila se u Canada, gdje se danas bavi finansijama, dok pjeva samo za svoju dušu.

Nimanijeva je talenat prenijela i na svoju ćerku, za koju mnogi kažu da izgledom i ponašanjem veoma podsjeća na majku.

Zana je otpjevala vanvremenski hit Dodirni mi kolena, koji je postao evergrin i koji se i danas često može čuti na proslavama, svirkama i radio-stanicama. Tekst za pjesmu napisala je Marina Tucaković, koja je i tada važila za jednu od najpoznatijih i najuspješnijih tekstopisaca regiona.

Pogledajte kako danas izgleda Zana Nimani:

„Zanu sam upoznala u Studiju 6 Radio Beograd. Bila je debeljuškasta, a lijepa, ali taj njen glas je doslovno plijenio. Kasnije smo dosta radili na njenom imidžu, a pokazalo se da je Zaninoj publici bio najvažniji njen glas i ta magija koju je širila oko sebe“, rekla je svojevremeno Marina Tucaković, koja je za grupu Zana napisala i pjesme Majstor za poljupce, Jabuke i vino, ali i mnoge druge hitove.

Izvrijeđali Marinu, pa otkrili šta je pričala o Zani Nimani

Žika i Jelena iz grupe Zana gostovali su nedavno u jednoj emisiji gdje su, između ostalog, progovorili i o svojim počecima, ali i saradnji i prvom susretu sa Marinom Tucaković.

Njihove izjave postale su viralne na mrežama, budući da je Žika u jednom trenutku izgovorio stvari o pokojnoj Marini, za koje mnogi smatraju da je trebalo da ih prećuti, budući da Marina više nije među nama, a iznjedrila ih je i napravila im karijere.

Žika je tada otkrio šokantne stvari i kako je Marina ušetala u studio u bundi, sa flašom viskija, podigla noge na miksetu od milion i po dolara.

„Nosila je viski pod miškom, digla obje noge na mikseru, zapalila cigaru i rekla ‘šta ova debela pjeva, mogla je malo dlake da sredi’“, aludirajući na pjevačicu Zanu Nimani, koja je tada bila u studiju.

Podsjetimo, Zana je prva i najpopularnija pjevačica grupe Zana, koja je po njoj i dobila ime.

„Zaista nam je rekla, dođite sjutra, adresa je ta i ta. Mi smo se nacrtali tamo u 11 sati, a ona je otvorila u bade mantilu na kom se vidjelo šta je jela zadnjih pet dana. Sav je bio prljav, valjda kako doručkuje“, rekao je Žika, a Jelena se odmah nadovezala:

„Cijelog života je bila takva. Leži na krevetu ili na divanu i priča, i olovka i papir.“

„Tu je čašica rakije koju ona licka, ona tu čašicu licka pola dana“, rekao je Žika u emisiji na Insajderu, a osude nakon ovog snimka samo su se nizale na mrežama.