Ursula fon der Lajen poručila da su navodi o navodnoj saradnji komesarke za proširenje sa UDBA-om već razmotreni tokom procesa provjere u Evropskom parlamentu

Marta Kos ponovo se našla u centru pažnje nakon što je slovenačka poslanica Romana Tomc zatražila od European Commission da se izjasni o navodima iz knjige Igora Omerze „Komesar“, prenosi CDM.

Tomc je tvrdila da knjiga sadrži dosijee bivše jugoslovenske tajne službe UDBA, koji, prema njenim riječima, ukazuju na to da je Kos u prošlosti sarađivala sa tom službom i da je o tome navodno lagala tokom saslušanja u Evropskom parlamentu.

Evropska komisija, međutim, saopštila je da nema razloga da ponovo otvara to pitanje.

„Komisija nema razloga da ponovo razmatra pitanje koje je obrađeno u temeljnom postupku provjere kandidata u Evropskom parlamentu, koji su potom imenovani za članove Komisije za period 2024–2029“, navodi se u odgovoru koji potpisuje Ursula von der Leyen.

U odgovoru se podsjeća da su optužbe protiv Marte Kos već bile tema tokom njenog saslušanja pred Evropskim parlamentom, kada je bila kandidatkinja za evropsku komesarku.

„Kandidatkinja za komesarku odbacila je ove optužbe, navodeći da nikada nije bila doušnik niti je radila za jugoslovensku tajnu službu“, ističe se u odgovoru Evropske komisije.

Navodi o navodnoj saradnji Marte Kos sa UDBA-om pojavljuju se u slovenačkoj javnosti još od perioda prije njenog imenovanja za evropsku komesarku, ali ih je ona više puta kategorično negirala.

Pitanje je ponovo aktuelizovano nakon objavljivanja knjige Igora Omerze, a Kos je i nedavno pred Odborom Evropskog parlamenta za spoljne poslove odbacila sve optužbe koje joj se stavljaju na teret.