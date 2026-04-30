Izvor: Ministarstvo evropskih poslova

Naš strateški cilj ostaje čvrst i nedvosmislen — da postanemo 28. država članica Evropske unije do 2028. godine. U tom smislu, nastavljamo da se marljivo i dosljedno pridržavamo utvrđenog okvira i obaveza, sa jasnim ciljem ispunjenja završnih mjerila i zatvaranja svih pregovaračkih poglavlja do kraja 2026. godine, poručio je glavni pregovarač Crne Gore s EU Predrag Zenović.

On je u Strazburu učestvovao na 25. sastanku Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), gdje je govorio o odnosima Evropske unije i Crne Gore i stanju pristupnih pregovora.

Zenović je kazao da je Crna Gora tokom proteklog perioda održala snažnu i dosljednu dinamiku pregovora, i intenzivirala reformske napore s ciljem postizanja opipljivih i mjerljivih rezultata u praksi. Kazao je da se Crna Gora nalazi u istorijski važnom trenutku i pozvao na jedinstvo svih grana vlasti i civilnog sektora, s ciljem uspješne integracije u EU.

“Crna Gora ostaje najnaprednija zemlja kandidat sa otvorenim svim pregovaračkim poglavljima, od kojih je 14 privremeno zatvoreno. Formiranje Radne grupe za izradu Ugovora o pristupanju označava ključni prelaz u završnu fazu procesa pristupanja u kojoj članstvo više nije samo strateška težnja, već realan, kredibilan i dostižan ishod u doglednoj budućnosti“, poručio je Zenović.

On je poručio da je u ključnoj oblasti oblasti vladavine prava, postignut vidljiv napredak, kroz značajno povećan nivo sprovođenja obaveza u okviru poglavlja 23 i 24, gdje država nastavlja da gradi kredibilan uspjeh u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i zaštite ljudskih prava, čime potvrđuje, i u principu i u praksi, da niko nije iznad zakona.

Zenović je, takođe, kazao da Crna Gora ostaje čvrsto i nedvosmisleno posvećena reformama u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, uz kontinuirano intenziviranje aktivnosti u okviru Poglavlja 27.

Glavni pregovarač je poručio da je jačanje partnerstva između Vlade i Skupštine ključno za obezbjeđivanje kontinuiteta i nepovratnosti reformi. Na toj liniji je istakao značaj Rezolucije Skupštine usvojene u martu ove godine, koja definiše integraciju u EU kao apsolutni i sveobuhvatni prioritet države.

“Uz kontinuiranu podršku naših evropskih partnera i kroz zajedničke, koordinisane i nepokolebljive napore svih institucija, potpuno smo uvjereni da ćemo uspješno zaokružiti ovu završnu fazu i ostvariti naš strateški cilj — punopravno članstvo u Evropskoj uniji do 2028. godine“, zaključio je Zenović.