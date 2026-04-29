Formiranje radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (EU) važan je signal i poruka da je država na pravom putu, a da će EU ispuniti svoje obećanje da svih 27 članica podrži Crnu Goru.

To je poručeno je na otvaranju 25. sastanka Parlamentarnog odbor EU i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), u Strazburu, prenosi Agencija Mina.

Kopredsjedavajuću POSP-a Tomas Vajs podsjetio je da je Crna Gora privremeno zatvorila 14 poglavlja, navodeći da je ostalo dosta otvorenih, ali da to što su otvorena ne znači da se ne napreduje.

„Mnoga od tih poglavlja su u završnom stadijumu i još se čini mogućim završiti ih krajem godine ili početkom sljedeće“, rekao je Vajs.

On je zahvalio kiparskom predsjedavanju Sajvetom EU na odluci o formiranju grupe za sastavljanje pristupnog ugovora.

„To je formalin čin, ali ja radim već devet godina na proširenju u Evropskom parlamentu (EU), i to je važan signal da su sve države članice pristale i to je dobra indicija da je Crna Gora na dobrom putu, ali i da smo mi u EU na dobrom putu da ispunimo obećanje da svih 27 članica podrži Crnu Goru“, naveo je Vajs.

On je naglasio da je važno osiguranje završetka izborne reforme do kraja godine.

„Mnogo toga je učinjeno, ali je potrebna finaliztacija te reforme i u svim demokratijama to treba učiniti uz što veći konsenzus. Uvjeren sam da ulažete trud u to“, dodao je Vajs.

On je poručio da Crna Gora u EP, Evropskom savjetu i Evropskoj komisiji ima ogromnu podršku u pristupanju EU.

Vajs je rekao da se nada da nadolazeće izborne kampanje neće uticati na donošenje potrebnih zakona.

Šef delegacije Skupštine Crne Gore u POSP-u Dejan Đurović rekao je da Crna Gora i dalje ostaje najnapredniji kandidat u procesu EU inetegracija.

On je kazao da 14 privremeno zatvorenih poglavlja i najnovijii rezultati ostvareni tokom ove godine jasno pokazuju da pregovarački proces kontinuirano napreduje.

„Ovi rezultati potvrđuju institucionalnu posvećenost i sposobnost države da odgovori na zahtjevene standarde“, rekao je Đurović i naglasio da će naredna faza biti najzahtjevnija.

Kako je naveo, upravo u tom kontekstu uloga Skupštine dobija dodatni značaj.

„Usvajanje kvalitetnih, uslađenih i primjenljivih zakona direktno utiče na ispunjavanje završnih mjerila i dinamiku zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Parlament može biti snažan pokretač reformi kada postoji politička volja i konsenzus“, kazao je Đurović i dodao da je jednako važna nadzorna uloga Skupštine, prenosi Agencija Mina.

Prema njegovim riječima, neophodno je dalje jačanje konsenzusa svih političkih aktera oko evropske agende, a evropske integracije moraju ostati zajednički cilj iznad dnevnopolitičkih razlika.

„Ubijeđen sam da će naša država nastaviti da prednjači u procesu pristupanja. 2028. godina je godina kada bi trebalo da sve završimo“, istakao je Đurović.

Glavni pregovarač Crne Gore sa EU Predrag Zenović rekao je da Crna Gora ulazi u najodlučniju fazu pristupanja EU.

„Crna Gora održava snažnu dinamiku pregovora, jača svoje napore na reformama, s fokusom na postizanje mjerljivih rezultata u praksi“, naveo je Zenović.

On je kazao da je prvi put od 2009. godine formirana radna grupa za sastavljanje pristupnog ugovora, što, prema riječima Zenovića, obilježava ključnu etapu u finalnoj fazi pristupanja, gdje članstvo nije samo aspiracija, nego realisitičan cilj.

„Crna Gora je predvodnik među kandidatima, 14 poglavlja je zatvoreno – trećina je završena, to pokazuje ne samo visok nivo institucionalne spremnosti, već i snažan konsenzus društevni i politički o evropskom putu“, rekao je Zenović.

On je istakao da je ključna uloga Skupštine u procesu pristupanja.

„Zakonodavni proces je u središtu pregovora. EU je duboko demokratski projekat, ključno je usvojiti zakone, jačati partnerstvo Skupštine i Vlade, kako bi se održao kontinuitet reformi“, rekao je Zenović.

On je kazao da je vladavina prava okosnica pristupnog procesa, kao i da je postignut vidljiv napredak, uz jasne napore da se završe preostale obaveze unutar rokova.

Zenović je rekao da je Crna Gora dosljedna u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, dodajući da će izborom direktora Agencije za sprečavanje korupcije borba protiv korupcije biti još čvršća.

On je, govoreći o borbi protiv organizovanog kriminala, naveo da je to ključna komponenta poglavlja 24 i da je došlo do povećanja broja istraga, presuda.

Kako je kazao Zenović, Crna Gora je napredovala i u borbi protiv krijumčarenja ljudi, a intenzivirane su i aktivnosti u poglavlju 27.

„Natura 2000 nacionalna kampanja je počela, a počele su i javne konsulatacije. Ako zadržimo ovaj tempo Vlada će usvojiti predlog za Naturu 2000 i predati ga u junu“, naveo je Zenović.

On je poručio da Crna Gora ne samo da snažno napreduje prema članstvu, već ulazi u zadnju fazu pristupnog procesa sa odlučnošću, kredibilitetom i samouvjerenošću.

Kristina Cika, ispred kiparskog predsjedništva Savjetom EU, rekla je da napredak proširenja ključni prioritet predsjedavanja.

„Crna Gora je predvodnik, vaša brzina i predanost reformama pokazuju da se može ostvariit napredak odlučnošću i predanošću. 14 zatvorenih poglavlja potvrda su političke volje u Crnoj Gori. Ohrabrzujemo se da nastavite tom brzinom i nadam se da ćemo zatvoriti još poglavlja tokom kiparskog predsjedavanja“, kazala je Cika.

Kako je navela, reforme bi trebalo da osiguraju profeisonalnost i nezavisnost sudstva, prenosi Agencija Mina.

Cika je istakla da napredak Crne Gore pokazuje svijetu i regionu da proširenje funkcioniše i da reforme donose rezultate.

Šefica odjeljenja za Crnu Goru i BiH, Barbara Hesus Himeno, rekla je da Crna Gora čvrsto nastavlja svojim putem prema EU.

„Crna Gora predvodi put prema EU i postavila je vrlo čvrst primjer drugim državama u regionu. Idućeg mjeseca očekujemo dalji napredak, s ciljem da se privremeno zatvore poglavlja 2 i 28, a nadamo se da ćemo imati još dva poglavlja za privremeno zatvaranje“, kazala je Himeno.

Kako je navela, nivo napretka u pristupanju Crne Gore je nešto što nije viđeno još od pristupanja Hrvatske, a to je rezultat političke volje i snažnog rada u Crnoj Gori.

„EU će ispuniti svoje obećanje, to je poruka osnivanja radne grupe za izradu pristupnog ugovora“, rekla je Himeno i dodala da će oregovori o pristupanju i dalje biti temeljeni na radu i zaslugama, a da napredak će morati ići ruku pod ruku sa očekivanim reformama i usklađivanjem sa evropskim standardima.

Ona je kazala da se Crna Gora treba usresrediti na tri stvari – da održi brzinu reformi ili ih čak ubrza, da se fokusira na vladavinu prava, dok bi treći fokus trebalo da bude na poboljšanju podršku društva članstvu u EU.

Himeno je naglasila da je priključenje EU državni projekat koji uključuje sve građane i da je važno da cijelo društvo osjeti da se na taj način osnažuje.

„Odnosi političkih partija i civilnog društva, nakon usvajanja Zakona o ANB-u, sve je to nešto što pokazuje da pristupanje moraju prihvatiti svi, a ne sam da to bude prioritet partija“; rekla je Himeno.

Klaj Rambold iz službe za vanjske poslove EP rekao je da je uloga poslanika u Skupštini ključna za izgradnju sinergije koja će ojačati dijalog i ubrzati reforme.

„Crna Gora ima istorijsku mogućnost da stupi u EU 2028. godine, to ne samo da će biti insipiracija drugim državama, nego i potvrda da se proces zasniva na zaslugama“, rekao je Rambold.

On je kazao da je potrebna sinergija u odnosima između predsjednika Vlade i države, pogotovo kad je riječ o imenovanjima i predstojećem zakondavnom radu.

Rambold je naveo da, kako se bude približavao trenutak pristupanja i izbora u Crnoj Gori, svi zajedno moraju paziti u vezi sa zlonamjernim vanjskih uticajima, prenosi Agencija Mina.

Poslanica EP iz Bugarske Tsvetelina Penkova rekla je da žele pokazati da je integracija Crne Gore od velike strateške važnosti, iz perspektive države, ali i iz perspektive EU.

„Čestitam na napretku posljednjih mjeseci, na zatvaranju još sedam poglavlja u kratkom periodu, to je jako dobar uspjeh. To jasno održava privrženost Crne Gore vrijednostima EU i reformama“, kazala je Penkova.

Ona je navela da je integracija Crne Gore ključna za regionalnu stabilnost i stabilnost Evrope.

Specijalni izvjestilac EP za Crnu Goru Marjan Šarec rekao je da se Crna Gora približava svom završnom cilju – pristupanju EU.

„Jako je važno da svi nastavimo s našim radom, sa ovim zamahom. I svi u timu, učinićemo sve što je u našoj moći da pomognemo Crnoj Gori, a ne samo da ukažemo šta ne funkcioniše“, poručio je Šarec.

Poslanik PES-a Seid Hadžić rekao je da Crnu Goru posebnom čine različiti identiteti i zato je evropska integracija prilika za unapređenje prava autohotonih nacionalnih manjina.

„Imamo priliku da kroz izmjene izbornog zakona osiguramo njihovu bolju zastupljenost na svim nivoima vlasti. Tako možemo praviti pravednije društvo“, rekao je Hadžić.

On je naveo da reforme imaju za cilj izgradnju društva koja se temelji na vladavini prava.

Hadžić je poručio da se borba protiv kriminala i korupcije nastavlja još odlučnije.

Poslanik Demokratske partije soclijalista Ivan Vuković zahvalio je poslanicima EP i drugim institucijama na snažnoj i stalnoj podršci u procesu pristupanja Crne Gore EU.

„Vezano za odluku o osnivanju radne grupe za sastavljanje pristupnog ugovora, to je istorijski događaj i hvala što nijeste odustali od nas“, rekao je Vuković.

Prema njegovim riječima, osim tehničkog posla, vezano za prenos zakonodavstva EU, ne događa se puno toga u Crnoj Gori u ovom trenutku što bi nagovijestilo da bi naša država uskoro mogla pristupiti EU.

„Već suprotno, naši državnici tvrde da rade na konsenzusu, a opozicija je potpuno isključena iz procesa. Govore da treba da se svi udružimo u svrhu ovog cilja, a blate opoziciju. Dok nas podsjećaju da se cijelo društvo priključuje EU, oni samo ciljaju na glavne NVO i nezavisne medije, dok razgovaraju o temeljnim načelima i vrijednostima EU, oni svakog ko kritikuje njihove prakse prozivaju kriminalcem, prorusom i antievropskim“, rekao je Vuković.

On je evropske partnere zamolio da „ne žmure“ na negativne poltiičke trednove u Crnoj Gori.

Poslanik EP iz Austrije Rajnhard Lopatka rekao je da je zajednički cilj da, nakon dužeg perioda bez proširenja, vide Crnu Goru u EU.

„Molim vas da nastavite sa reformama, to je vrlo važno, pogotovo kada su u pitanju načela pravne države“, rekao je Lopatka.

On je naglasio da se mora osjećati da Vlada, opozicija i civilno društvo svi šalju iste signale – da su privrženi pristupanju i da budućnost države vide u Evropi.

„Vrlo je važan korak da su prošle nedjelje članice EU osnovale radnu grupu za izradu ugovora o pristupanju“, kazao je Lopatka.

Poslanik EP Vladimir Prebilič rekao je da je početak sastavljanja pristupnog ugovora jako pozitivan signal.

„To je važno i pokazuje da proširenje temeljeno na zaslugama može funkcionisati i da je to moguće. Crna Gora je naporno radila da bi došla do ove tačke“, kazao je Prebilič.

On je poručio da se sada moraju ubrzati reforme i zamah pretvoriti u rezultate.

„Kako bi se to dogodilo svi segmenti moraju raditi na tome, Vlada i Skupština moraju odigrati svoju ulogu. Pristupanje EU ne može pripadati jednoj partiji ili koaliciji, već pripada cijelom društvu“, rekao je Prebilič.

On je naglasio da bi parlamentarni izbori 2027. godine trebalo da prođu u redu, demokratski u skladu sa evropskim standardima.

„Pristupanje Crne Gore mora biti prioritet i mora ići brzo i ozbiljno kako bi proces napredovao“, poručio je Prebilič.

Poslanik Albanskog foruma Artan Čobi rekao je da su manjine u Crnoj Gori najjači stub evropske i evroatlanstke orijentacije.

„Naša podrška evorpskom putu je duboko uvjerenje da evropski sistem jemči dugovorčnu stabilnost i prava naciolanih manjina“, kazao je Čobi.

On je naveo da danas razgovaraju o klljučnim poglavjima – 23, 24 i 27.

Čobi je rekao da je Crna Gora predvonik procesa proširenja na Zapadnom Balkanu i da svaki njen napredak šalje signal cijelom regionu, prenosi Agencija Mina.

„Naše pristupanje je i u interesu EU, kako bi se osigurala stalna stabilnost ovog dijela kontinenta u kompleksnom kontekstu“, zaključio je Čobi.