Navode da su preostale obaveze Crne Gore u procesu pristupanja EU jasno navedene u godišnjim izvještajima Evropske komisije i redovno se pojašnjavaju kroz blisku i kontinuiranu saradnju sa crnogorskim vlastima.

Izvor: MONDO/ BALŠA JANKOVIĆ

Ključni uslov za članstvo Crne Gore u EU je stabilna, profesionalna i sposobna javna uprava, koja može obezbijediti efikasnu primjenu pravila i evropskih standarda nakon pristupanja, rekli su "Vijestima" iz Delegacije Evropske unije u Podgorici.

"Način na koji se to postiže, uključujući sve odluke u vezi sa kadrovima, ostaje u nadležnosti crnogorskih vlasti", kazali su odgovarajući na pitanja da li su tačni navodi pojediniih medija da Brisel od Crne Gore traži otpuštanje 25 odsto zaposlenih u javnom sektoru i da li je to uslov za početak pisanja Ugovora o pristupanju.

Ističu da nedavni medijski izvještaji sadrže nekoliko netačnih i neutemeljenih navoda o navodnim dodatnim nezvaničnim uslovima za pristupanje, uključujući otpuštanja u javnoj upravi.

Navode da su preostale obaveze Crne Gore u procesu pristupanja EU jasno navedene u godišnjim izvještajima Evropske komisije i redovno se pojašnjavaju kroz blisku i kontinuiranu saradnju sa crnogorskim vlastima.