Od 2027. godine, EUDI novčanik omogućava čuvanje važnih dokumenata na pametnim telefonima, ali većina građana nije upoznata s tim.

Od 2027. godine građani EU moći će da čuvaju svoja najvažnija dokumenta na pametnim telefonima, uključujući pasoše, vozačke dozvole i ugovore, zahvaljujući takozvanom EUDI novčaniku.

Iako se ovaj digitalni sistem smatra velikim korakom ka budućnosti, istraživanja pokazuju da među građanima postoji nizak nivo informisanosti. Prema nedavnoj anketi, više od polovine ispitanika nikada nije čulo za EUDI novčanik, dok je dodatnih 18 odsto upoznato sa pojmom, ali ne zna šta on tačno podrazumijeva.

Samo jedna petina građana zna o čemu se radi, dok se tek pet odsto osjeća dovoljno sigurno da detaljno objasni koncept. Za stručnjake, to predstavlja jasan znak upozorenja.

Prema studiji industrijskog udruženja Bitkom, njegov predsjednik Ralf Wintergerst ukazuje na hitnu potrebu za dodatnim objašnjenjima i edukacijom javnosti. U budućnosti, digitalni novčanik bi trebalo da omogući mnogo više od čuvanja identifikacionih dokumenata – sertifikati, dokumenti o osiguranju i ugovori mogli bi se bezbjedno skladištiti u digitalnom obliku, prenosi heute.at.

Pritisak poslovne zajednice raste kako bi se projekat što prije realizovao, a više od 75 kompanija već je potpisalo pismo namjere za ubrzanje njegovog uvođenja.

Smjernice Evropska unija jasno propisuju da do kraja 2026. godine svaka država članica mora imati sopstveno rješenje za digitalni identitet. U tom procesu Austrija ima značajnu ulogu, jer se njen postojeći sistem ID Austria smatra primjerom dobre prakse i biće integrisan u evropsko rješenje.

Wintergerst ocjenjuje da je riječ o jednom od najvažnijih tehnoloških razvoja u narednim godinama, ali naglašava da je za uspješnu primjenu ključno povećati informisanost građana i izgraditi povjerenje u digitalni identitet.