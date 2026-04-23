Novi projekat Evropske unije, pod nazivom “EU za sve u Crnoj Gori”(EU4All in Montenegro), koji predstavlja podršku opštinama za održivi lokalni razvoj, počeće sa realizacijom sledećeg mjeseca kada će biti objavljen prvi poziv za dostavljanje projektnih predloga u okviru grant šeme, prenosi Dan.

-" Projekat kofinansira Evropska unija, a sprovodi ga NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope) kao vodeći partner, u partnerstvu sa Zajednicom opština Crne Gore kao pridruženim partnerom. “EU za sve u Crnoj Gori” usmjeren je na podršku opštinama u unapređenju javne infrastrukture i lokalnih usluga, jačanju lokalnog ekonomskog razvoja i unapređenju kapaciteta za pristup i upravljanje EU fondovima " navode u saopštenju iz Zajednice opština.

Dodaju da sa ukupnim budžetom od preko 2,1 milion eura, uključujući 1,5 milion eura namijenjenih grantovima za crnogorske opštine, projekat će obezbijediti direktnu finansijsku podršku lokalnim samoupravama.

" Ova podrška biće kombinovana sa tehničkom pomoći, jačanjem kapaciteta, kao i razmjenom znanja i iskustava sa partnerima iz zemalja Evropske unije. Nakon raspisivanja poziva početkom maja, opštine će biti u prilici da apliciraju za sredstva i realizuju razvojne projekte od značaja za svoje zajednice. Pored dodjele grantova, poseban fokus projekta biće i na jačanju kapaciteta opština za korišćenje EU fondova, uključujući obuke i radionice u oblasti strukturnih fondova, programa IPARD III, kao i druge programe podrške Evropske unije. Kroz projekat će se organizovati i stručne obuke kao i razmjene iskustava sa lokalnim samoupravama iz država članica EU" pojašnjavaju.

Projekat će se realizovati u periodu od 40 mjeseci (2026–2029.), piše Dan.

"Ova inicijativa predstavlja važnu priliku da, kroz partnerstvo sa NALAS-om, Zajednica opština Crne Gore dodatno osnaži kapacitete lokalnih samouprava i doprinese održivom i ravnomjernom razvoju na teritoriji cijele države "zaključuju.