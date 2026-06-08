Partizan je potvrdio da je došlo do sporazumnog raskida saradnje sa Srđanom Blagojevićem

Izvor: MN Press

Srđan Blagojević i definitivno više nije trener Partizana. Klub iz Humske zvanično je potvrdio da je došlo do raskida saradnje između dvije strane i da će on karijeru da nastavi u ruskom Akronu.

"Prema dogovoru dva kluba Partizan će ostvariti predviđeno obeštećenje za prevremeni raskid ugovora sa Blagojevićem. Želimo da istaknemo i njegov gest pošto je prilikom rastanka oprostio dio zaostalih potraživanja", navodi se u saopštenju.

Vidi opis "Blagojević je oprostio dio zaostalih dugovanja": Partizan potvrdio rastanak, sad se čeka Saša Ilić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 18 / 18 AD

Blagojević je vodio klub tokom dva mandata i na 49 mečeva ima skor od 27 pobjeda, 12 remija i 10 poraza. Iz kluba su poručili i da su zahvalni što je uz njega stasala nova plejada mladih igrača iz omladinske škole kojima je dao šansu. I poželjeli su mu sve najbolje u nastavku karijere.

Sada se u Humskoj čeka dolazak Saše Ilića i to bi trebalo da se desi vrlo brzo.

"Možda će vrijeme najbolje pokazati rezultate"

Na zvaničnom sajtu Partizana objavljena je i izjava Srđana Blagojevića koju prenosimo u cjelosti.

"Došao je trenutak da se rastanemo.

Odluka da napustim Partizan nije bila laka, jer ovaj klub za mene nikada nije bio samo posao. Svaki put kada sam ponovo preuzimao odgovornost u Partizanu, činio sam to vođen iskrenom željom da pomognem klubu, vjerujući da zajedničkim radom možemo da doprinesemo njegovoj stabilnosti i budućnosti.

Bio sam potpuno svjestan trenutka u kojem se klub nalazi. Znao sam da postoje periodi u istoriji velikih klubova kada se uspjeh ne mjeri samo osvojenim trofejima, već i sposobnošću da se sačuvaju stabilnost, dostojanstvo i vjera u bolje dane. Zbog toga sam, zajedno sa svojim stručnim štabom, prihvatio ulogu koja možda nije donosila mnogo prostora za ličnu promociju niti sigurnost da će svi rad ocijeniti kao uspješan, ali sam vjerovao da je to moja obaveza prema klubu.

Tokom svog rada u Partizanu trudio sam se da budem faktor stabilnosti u periodu kada je stabilnost bila potrebna više nego ikada.

Na to danas gledam sa posebnim ponosom. Ponosan sam što sam prihvatio odgovornost da budem trener Partizana onda kada je to bilo najpotrebnije i što sam imao priliku da služim klubu koji za mene ima posebno mjesto.

Želim da se zahvalim svim igračima, članovima stručnog štaba, zaposlenima u klubu i ljudima sa kojima sam svakodnevno radio i dijelio odgovornost. Velika zahvalnost upravi Partizana na prilici, razumevanju i podršci. Posebnu zahvalnost dugujem navijačima, koji su i u najtežim trenucima pokazivali koliko im Partizan znači. Odlazim sa poštovanjem prema svima i sa iskrenom željom da Partizan pronađe mir, stabilnost i uspjehe koje njegova istorija i njegovi navijači zaslužuju. Možda će vrijeme najbolje pokazati rezultate rada svih nas koji smo bili dio ovog perioda. Ja odlazim miran, svjestan da sam zajedno sa svojim saradnicima dao sve što sam imao za klub koji volim.

Hvala na povjerenju i srećno, Partizane.", rekao je Blagojević.