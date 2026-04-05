Šahmanović bez saglasnosti za uvid u račune, Krapović ima akcije i dodatne prihode, Adžović prijavila imovinu supruga

Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović prijavio je Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) da posjeduje kriptovalute – bitkoin, etereum i teter, ali nije precizirao njihovu vrijednost, pokazuju podaci iz godišnjih imovinskih kartona za 2025. godinu.

Šahmanović je prijavio da na bankovnim računima ima ukupno 41.500 eura, dok mu se ministarska plata kretala od 1.775 do 1.797 eura. Dodatne prihode ostvario je kroz rad u Savjetu za privatizaciju i Savjetu za obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja naftnim derivatima, gdje je za osam mjeseci prihodovao gotovo 5.000 eura, prenosi Dan.

Njegova supruga Merlina zarađivala je oko 1.265 eura mjesečno, uz dodatne varijabile i naknade. Međutim, Šahmanović nije dao saglasnost za kontrolu bankovnih računa.

Slično je postupio i ministar odbrane Dragan Krapović, koji je prijavio 60.460 eura na računu, ali bez odobrenja za uvid u finansije. Njegova plata kretala se od 1.854 do 1.883 eura, dok je dodatno zarađivao kroz angažman u komisijama i od izdavanja nekretnina, gdje je prihodovao 15.000 eura za pola godine.

Krapović je vlasnik stana od 89 kvadrata, akcija u više velikih kompanija, kao i polovine firme koja posjeduje dva plovna objekta. Njegova supruga zaposlena je u Regionalnom vodovodu, sa platom većom od 1.400 eura.

Ministarka javnih radova Majda Adžović prijavila je skromniji iznos od 2.000 eura na računu, ali je njen suprug Selman, advokat, prijavio značajnu imovinu i prihode – uključujući više nekretnina, tri automobila i oko 65.000 eura na računima. Za razliku od pojedinih kolega, Adžović je dala saglasnost za kontrolu bankovnih računa, prenosi Dan.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović imao je platu do 1.751 euro, uz dodatne prihode iz savjetodavnih tijela i međunarodnih naknada. Na njegovom računu nalazi se 611 eura, dok njegova supruga ima 850 eura. On je, takođe, dao saglasnost za kontrolu računa.

Ministarka turizma Simonida Kordić zarađivala je oko 2.000 eura mjesečno, uz dodatne prihode kroz članstvo u Savjetu za privatizaciju. U imovinskom kartonu navela je stan, šumu i starije vozilo.

Objavljeni podaci pokazuju značajne razlike u imovini i prihodima članova Vlade, ali i različit odnos prema transparentnosti, posebno kada je riječ o davanju saglasnosti za kontrolu bankovnih računa.