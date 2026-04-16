Sjednica Savjeta, na čijem je dnevnom redu izbor direktora ASK-a, počeće u deset sati.

Izvor: Promo/ASK

Savjet Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) sjutra će razgovarati sa kandidatima za direktora i pokušati da izabere čelnika te institucije u punom mandatu.

Kandidati za direktora ASK-a su vršilac dužnosti (v.d.) direktora Agencije Dušan Drakić, bivši direktor Policijske akademije Vladimir Stanišić, zaposlena u ASK-u Kristina Braletić, nekadašnji v. d. sekretara Tužilačkog savjeta Mithat Kuč i advokatica Nina Radulović, prenosi RTCG.

Savjet Agencije raspisao je novi konkurs sredinom marta, nakon što u prethodnom postupku nije izabran direktor. Tada Drakić, iako jedini kandidat nakon što je Kuč povukao kandidaturu, nije dobio potrebnu podršku za izbor u punom mandatu.

Da bi direktor ASK-a bio izabran, potrebno je da za njega glasaju četiri od ukupno pet članova Savjeta, piše RTCG.

Agencija je gotovo godinu i po bez direktora u punom mandatu. Drakić je na funkciji vršioca dužnosti od avgusta 2024. godine, nakon razrješenja bivše direktorice Jelene Perović, protiv koje se vodi sudski postupak pred podgoričkim Višim sudom.

Izbor direktora ASK-a u punom mandatu jedan je od zahtjeva Brisela u postupku pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.