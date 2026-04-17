Ostali kandidati nisu dobili potrebnu podršku.

Izvor: Promo/ASK

Nova direktorica Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je Kristina Braletić, koja je danas izabrana sa četiri glasa članova Savjeta, dok je protiv njenog izbora bila članica Slavica Mirković.

Ostali kandidati nisu dobili potrebnu podršku.

Za izbor aktuelnog vršioca dužnosti Dušana Drakića glasala je Mirković, dok su ostala četiri člana bila uzdržana.

Kandidatkinja Nina Radulović dobila je tri glasa, predsjednik Savjeta Pavle Ćupić je bio uzdržan, a Mirković je glasala protiv, prenose Vijesti.