Sistem u kojem se mandati dodjeljuju na osnovu redoljeda na izbornoj listi zakonit je i funkcionalan i ne nosi korupcijske rizike, ali se on uvijek može unaprijediti kako bi bio transparetniji i bliži volji građana, ocijenili su iz Agencije za sprečavanje korupcije.

Ovo mišljenje dali su nakon što je NVO Građanska akcija krajem prošle godine podnijela inicijativu u kojoj ukazuju da trenutni sistem ide naruku partijskim liderima i njihovim ličnim interesima i da stvara prostor za političku trgovinu funkcijama.

Agencija za sprečavanje korupcije ne vidi rizike od korupcije u načinu na koji se dodjeljuju mandati po redosljedu na izbornim listama, ali ukazuju da bi o eventualnim promjenama izbornog sistema trebalo otvoriti širu javnu raspravu.

Kako se navodi u mišljenju po inicijativi Građanske inicijative, ASK je, postupajući po zakonu, detaljno analizirala inicijativu i postojeće propise, uključujući Zakon o izboru odbornika i poslanika, Zakon o sprečavanju korupcije, Ustav Crne Gore, kao i međunarodne standarde zaštite ljudskih prava i sloboda. Zaključeno je da aktuelni sistem, u kojem kandidati ulaze u parlament prema redosljedu na listi, ne stvara osnov za korupciju, prenosi Dan.

" Sve dok crnogorsko izborno zakonodavstvo počiva na proporcionalnom izbornom sistemu i zatvorenim izbornim listama, pitanje dodjele mandata ne može biti sporno, niti predstavlja koruptivni rizik" smatraju u ASK.

Građanska akcija je u inicijativi posebno ukazala na član 96 Zakona o izboru odbornika i poslanika, prema kojem mandati koje lista osvoji automatski pripadaju kandidatima po redosljedu sa liste. Prema predlagaču inicijative, to otvara mogućnost zloupotrebe, jer redosljed određuju podnosioci listi, što, kako tvrde, stvara prostor za političku trgovinu funkcijama, uključujući direktna rukovodeća mjesta u državnim organima i članstva u Sudskom savjetu i Tužilačkom savjetu.

Agencija je, međutim, naglasila da su pravila u tom dijelu unaprijed jasno definisana, a glasa se za izborne liste, a ne za pojedince, i mandati se raspodjeljuju proporcionalno broju osvojenih glasova.

" Ukoliko neko od izabranih kandidata ne preuzme mandat, njegovo mjesto automatski pripada sljedećem kandidatu sa liste, što je takođe precizno regulisano zakonom. Jednom potvrđena izborna lista ne može se dovoditi u pitanje nakon izbora, već se mandati dodjeljuju u skladu sa unaprijed utvrđenim redosljedom " navodi se u mišljenju ASK.

Podsjetili su na pravila o nespojivosti funkcija i ograničenja za javne funkcionere, koja dodatno štite od zloupotreba. Kako su napomenuli, javni funkcioner ne može biti predsjednik ili član upravnog ili nadzornog organa privrednog društva ili pravnog lica u državnom vlasništvu, niti može ostvarivati prihod ili naknadu na osnovu članstva u takvim organima, osim u posebno dozvoljenim slučajevima. Ove mjere, prema mišljenju Agencije, smanjuju potencijalne koruptivne rizike i čine postojeći sistem sigurnim.

Ipak, kako su istakli u mišljenju, pitanje većeg uticaja birača na izbor konkretnih kandidata, odnosno eventualnog uvođenja otvorenih lista ili drugačijih modela, ostaje otvoreno i zahtijeva širi društveni dijalog.

" Promjene koje bi omogućile da birači direktno utiču na redosljed kandidata zahtijevaju uključivanje političkih aktera, stručne javnosti i građana, kako bi se sistem dodatno unaprijedio "navodi se u mišljenju.