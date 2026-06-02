Mina završila na psihijatriji zbog Kaspera? Otkriveni novi detalji pjevačicinog stanja

Glavna vijest u domaćim medijima prethodnog vikenda bilo je naše saznanje da je Mina Kostić hitno hospitalizovana u psihijatrijskog klinici "Dr Laza Lazarević".

Izvor: Youtube printscreen/AmiG Show

Mina Kostić je u bolnicu došla u pratnji policije i sve vrijeme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja. Smještena je na odjeljenje intenzivne nege, gdje se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Nije joj lako

Kako Kurir saznaje od dobro obaviještenog izvora bliskog pjevačici, Mina se u poslednje vreme bori s teškim oblikom depresije. Razlozi koji su doveli do ovog stanja su privatne i poslovne prirode.

- Nažalost, Mina u poslednje vrijeme nije uopšte dobro. Bori se s teškim oblikom depresije, a to je prije svega što više ne može da podnese razdvojenost od Kaspera. Iako je mislila da će ta veza s njim sjajno funkcionisati na daljinu, njoj to sve teže i teže pada. Ona smatra da se on udaljio od nje otkad se vratio u Ameriku.

"Zbog svega toga je pala u očaj. Potpuno se promijenila i povukla u sebe. Teško joj pada i to što više nema posla i rijetko kad nastupa, a mislila je da će joj posao procvjetati otkad je angažovala Kaspera za svog menadžera. Pored toga, ima veliki strah i od ljekara jer se plaši da će joj saopštiti da umire."

"Zato je više puta i odlazila iz bolnice i odbijala hospitalizaciju. Nije joj lako nimalo. Kasper je odmah nakon što su mu javili da je Mina smještena na kliniku krenuo za Srbiju. I njega je potreslo sve ovo što se dešava, ali zasad ne može da uradi ništa dok je ona na intenzivnoj njezi. On će biti tu uz nju dok se potpuno ne oporavi", ispričao je Kurirov sagovornik.

Tragom priče da je Kostićeva u nedelju primljena na liječenje u psihijatrijsku ustanovu, ekipa Kurira posjetila je kraj grada u kome pjevačica godinama živi. Tamo su njene komšije ispričale da su šokirane ovom ijvišću, ali da ih ništa ne čudi, jer su primijetili da se Mina u poslednje vrijeme čudno ponaša i da se vidi da nije srećna.

"Vidjela sam Minu prije nekoliko dana. Ona više ne liči na sebe. Jako je fizički propala, osušila se. Izašla je da prošeta psa, nije mi se ni javila. Djelovala je odsutno, bila je blijeda i ispijena. Kasnije sam vidjela da je sjedela na klupici u Šumicama i jecala. Meni je nje baš žao. Komšinica mi je rekla da je čula skoro neku viku i dreku iz njenog stana."

Pogledajte još slika Mine i Kaspera:

Vidi opis Mina završila na psihijatriji zbog Kaspera? Otkriveni novi detalji pjevačicinog stanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MONDO Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MONDO Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Vidjelo se da joj treba pomoć. Baš me je rastužila ova vijest. Ja mislim da je glavni krivac za sve ovo Kasper, otkad se on pojavio u njenom životu, samo se pojavljuju neki problemi. Ona je navikla da živi s njim, a otkad je otišao, jako je tužna. Pas joj od juče zavija u stanu, sve mi je ovo baš jezivo. Nadam se da će se brzo oporaviti i da će sve ovo uskoro biti iza nje", rekla je komšinica.

Glavni akteri priče nisu se javljali na pozive za komentar.

(izvor Kurir / prenosi MONDO)