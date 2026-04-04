Suljević upozorava da DIK ne može ni zakazati sjednicu bez predsjednika, niti sekretar ima takva ovlašćenja.

Upražnjeno poslaničko mjesto u Skupštini Crne Gore ne može biti popunjeno na način koji predlažu pojedini poslanici i predsjednik parlamenta Andrija Mandić, već isključivo izborom Centralne izborne komisije (CIK), ocijenio je član Državne izborne komisije (DIK) Damir Suljević.

Kako je kazao za Vijesti, jedini zakonit izlaz iz trenutne situacije jeste izbor CIK-a, iako, zbog dva neuspjela konkursa, raste skepsa da će taj proces uskoro biti okončan.

"Alternativa tome, kao jedan vid privremenog rješenja, bila bi izmjena Zakona o izboru odbornika i poslanika, i ovlašćivanje nekog od članova da vrši poslove iz nadležnosti predsjednika do imenovanja CIK-a", rekao je Suljević.

Podsjetimo, poslaničko mjesto je upražnjeno od kraja prošle godine nakon ostavke Admira Adrovića, a njega bi trebalo da zamijeni Adel Omeragić. Međutim, nakon odlaska predsjednika DIK-a Nikole Mugoše na funkciju sudije Ustavnog suda, Komisija nema ovlašćenje da obavijesti Skupštinu o popuni mjesta.

Suljević upozorava da DIK ne može ni zakazati sjednicu bez predsjednika, niti sekretar ima takva ovlašćenja.

"Sjednicu može zakazati isključivo predsjednik DIK-a ili lice koje on odredi", naglasio je.

U Skupštini su se, međutim, pojavili prijedlozi da se problem riješi privremenim rješenjima – poput ovlašćivanja nekog člana DIK-a ili sekretarke da preuzme nadležnosti predsjednika.

Suljević smatra da bi takvo postupanje bilo nezakonito.

"Svako dalje postupanje bez punog mandata bilo bi suprotno zakonu", upozorio je on.

Dodao je i da dio odgovornosti za nastalu situaciju snosi i Bošnjačka stranka, jer nije na vrijeme pokrenula proceduru za popunu mjesta nakon ostavke Adrovića.

Istovremeno, potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković upozorio je da parlament već više od tri mjeseca funkcioniše sa 80 umjesto 81 poslanika, što može imati posljedice po odlučivanje.

"Imamo tehnički problem jer DIK ne može da sazove sjednicu kako bi uputio obavještenje Skupštini", kazao je Nurković.

Sa druge strane, Mandić je naveo da parlamentarna većina traži rješenje i da će ga, ukoliko ne bude saglasnosti opozicije, pokušati pronaći samostalno.

"Nismo imali podršku opozicije i kao parlamentarna većina naći ćemo rješenje koje će omogućiti da imamo 81 poslanika", poručio je on.

U međuvremenu, proces izbora CIK-a i dalje traje, a na treći konkurs prijavilo se devet kandidata.