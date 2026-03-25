Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Novi rok za usaglašavanje poslovanja preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima je 15. jun, a provjerom zakonitosti registracije preduzeće baviće se Centralni registar privrednih subjekata umjesto notara.

O tim i još nekim izmjenama zakona danas će se izjasniti Skupština Crne Gore.

Pomjeranjem roka, koji bio predviđen za 31.mart, izlazi se u susret zahtjevima Zajednice opština Crne Gore. Pored toga traženo je da se Zakon o privrednim društvima uskladi sa više zakona iz oblasti lokalne samouprave kako bi opštinska odnosno gradska preduzeća mogla da funkcionišu zakonito, ali nakon jučerašnje rasprave u državnoj Skupštini nije baš jasno da li je to i postignuto. Sa više zvaničnih adresa ukazano je na koliziju sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o radu, Zakonom o sprečavanju korupcije i Zakonom o komunalnim djelatnosti.

Po novom zakonu gradska preduzeća su dužna da donesu nove statute i imenuju novo rukovodstvo, sve to objave u Službenom listu i pošalju Centralnom privrednom registru. Ti podaci mogli su se samo elektronski predati, a elektronski sistem nije funkcionisao. Promjenom zakona sada će to moći i u pisanoj formi.