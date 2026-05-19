Megan Markl ga nosila vjenčanju: Isplivala istina o "prstenu za razvod" princeze Dajane

Prsten za razvod princeze Dajane, sa velikim akvamarinom, postao je simbol njene lične slobode. Saznajte više o ovom posebnom komadu nakita.

Princeza Dajana je tokom svog boravka u kraljevskoj porodici voljela da nosi upečatljiv nakit.

U tom periodu Dajana je nosila dijamante, safire i smaragde iz kraljevske kolekcije, koji se nasljeđuju generacijama, ali je nakon razvoda počela da bira komade iz sopstvene kutije sa nakitom, među njima i prsten koji je kasnije postao jednako poznat kao i njen čuveni vjerenički safir.

Taj komad, poznat kao "prsten za razvod", bio je veliki akvamarin koji je Dajana počela da nosi nakon što se razvela od Kralja Čarlsa III 1996. godine. Prvi put ga je pokazala u oktobru iste godine, simbolično označavajući novu fazu života i lične slobode.

Poklon bliske prijateljice

Prsten je bio poklon jedne od Dajaninih najbližih prijateljica, Lucije Fleša de Lima, supruge bivšeg brazilskog ambasadora u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema navodima kraljevskih novinara, akvamarin je potekao iz Brazila i kasnije je ugrađen u prsten koji je izradila juvelirska kuća Asprey.

Ideja poklona bila je da zamijeni njen vjerenički prsten i simbolizuje novi početak nakon razvoda.

Dizajn i izgled

Prsten je imao veliki akvamarin brušen u emerald formi, sa dva mala dijamanta sa strane, postavljena na tanku zlatnu šinu. Upravo ta jednostavnost u kombinaciji sa ogromnim centralnim kamenom davala mu je upečatljiv i luksuzan izgled.

Dajana ga je nosila na nekoliko javnih događaja, uključujući dobrotvorne večere u Sidneju 1996. godine, gdje ga je kombinovala sa odgovarajućom narukvicom od bisera i akvamarina.

Od Dajane do Megan Markl

Nakon njene smrti, prsten je naslijedio njen mlađi sin, Princ Hari. Godinama kasnije, upravo ga je Megan Markl nosila na svom vjenčanju 2018. godine, kao emotivni omaž pokojnoj svekrvi.

Megan je prsten pokazala tokom svadbenog prijema u dvorcu Frogmor, a nosila ga je uz minimalističku haljinu modne kuće Stella McCartney.

Kasnije ga je ponovo nosila tokom kraljevskih putovanja i na humanitarnim događajima, čime je ovaj komad nakita nastavio da živi kao simbol kontinuiteta, sjećanja i lične snage.

