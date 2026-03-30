Premijer Milojko Spajić će danas odgovarati na pitanja poslanika, na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu.

Poslanici će Spajića pitati o isplati odštete zarobljenicima u nekadašnjem logoru Morinj, povratu imovine građanima hrvatske nacionalnosti, ali i o ekonomskim izazovima poput rasta cijena goriva.

Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević pitaće da li je Vlada donijela odluku o isplati ratne odštete, kako je naveo, "navodnim logorašima" u Morinju u iznosu od 17 miliona eura, pišu Vijesti.

"Ako jeste, molim da mi dostavite listing glasanja članova Vlade", naveo je Knežević.

Isplata odštete logorašima iz Morinja jedno je od spornih pitanja o kojem pregovaraju radne grupe ministarstava vanjskih poslova Crne Gore i Hrvatske, a sredinom prošle godine je saopšteno da su pregovori u poodmakloj fazi.

Međutim, do sada to pitanje nije riješeno. Bilateralni razgovori (konsultacije) između ministarstava o rješavanju otvorenih pitanja (među kojima je i Morinj), počeli su krajem januara 2025. godine, nakon što je Zagreb blokirao Podgorici zatvaranje Poglavlja 31 (spoljna, bezbjednosna i odbrambena politika) u pregovorima sa EU, krajem 2024.

Hrvatska je, u međuvremenu, ispostavila nove zahtjeve Crnoj Gori i početkom oktobra prošle godine poslala diplomatsku notu Podgorici kojom traži da se Hrvatima u Boki vrati imovina koja im je "oteta", "raznim mahinacijama i čudnim upisivanjima u katastarske i druge planove", tokom agresije na Hrvatsku početkom devedesetih godina prošlog vijeka.

O tome će Spajića pitati lider Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović.

"Šta će Vlada učiniti na planu povrata imovine građanima Crne Gore hrvatske nacionalnosti?", pitanje je Vuksanovića.

Predsjednik Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić pitaće premijera da li će podnijeti ostavku ako Crna Gora ne zatvori sva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom do kraja 2026. godine.

"Nakon što ste trgovinom političkim uticajem prilikom donošenja staljinističkih zakona - Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost proizveli institucionalnu i političku krizu, dodatno narušili povjerenje građana u institucije, te defmitivno izgubili legitimitet da vodite Vladu, imate li minimum odgovornosti da jasno kažete - hoćete li podnijeti ostavku ukoliko zbog vašeg neuspjeha Crna Gora ne zatvori sva pregovaračka poglavlja sa EU do kraja 2026. godine, kako ste nam najavljivali?", naveo je Nikolić, prenose Vijesti.

Šef Poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović pokrenuće pitanje tranzicije, tražeći od Vlade da objavi ko su bili najveći dobitnici, a ko gubitnici procesa privatizacije i ekonomskih reformi, kao i da li postoji zvanična analiza o raspodjeli ekonomskih koristi i posljedica tog perioda.

"Da li Vlada posjeduje ili će izraditi zvaničnu analizu koja bi, na osnovu mjerljivih ekonomskih i socijalnih pokazatelja, pokazala ko je u tranziciji sticao ogromnu imovinu i ekonomski uticaj, a ko je ostajao bez posla, sigurnosti i perspektive"?, pitaće Bogdanović.

Šef Poslaničkog kluba PES-a Vasilije Čarapić pitaće kakvi su efekti mjera koje je Vlada preduzela radi ublažavanja rasta cijena goriva i da li su planirane dodatne mjere, kao i kakve su cijene naftnih derivata u Crnoj Gori u poređenju sa regionom.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša tražiće objašnjenje zbog čega je prošlogodišnji rast crnogorske ekonomije bio najniži u posljednjih 11 godina, te da li stope rasta od oko tri odsto godišnje garantuju dugoročnu održivost i stabilnost ekonomskog odnosno finansijskog sistema i poboljšanje standarda građana, javljaju Vijesti.

Miloš Konatar (Građanski pokret URA) pitaće zašto Vlada ne podržava povećanje penzija svim penzionerima za 40 eura, kao i rast minimalnih penzija sa 450 na 490 eura.

Slađana Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije (SNP) pitaće kada će biti uspostavljen sistem javnog upozoravanja građana u kriznim situacijama, uključujući i mehanizam za nestalu djecu, kao što je Amber Alert.

Šef Poslaničkog kluba Albanskog foruma Artana Čobija interesuje se u kojoj je fazi projekat otvaranja graničnog prelaza Ckla–Zogaj sa Albanijom, dok će Mirsad Nurković iz Bošnjačke stranke pitati o dinamici realizacije projekta tunela Rožaje–Peć.