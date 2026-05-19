Sud je naložio da se u svojstvu svjedoka sasluša Miloš Žižić, pa je glavni pretres odložen.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Suđenje bivšoj sekretarki Sudskog savjeta Vesni Aćimić, optuženoj za zloupotrebu službenog položaja i sprečavanje dokazivanja, odloženo je juče u Osnovnom sudu u Podgorici, nakon što je dostavila mejl za koji tvrdi da ga je poslala tadašnjem disciplinskom tužiocu Muzaferu Hadžajliću, ali da ga on nikada nije primio, pišu Vijesti.

Sud je naložio da se u svojstvu svjedoka sasluša Miloš Žižić, pa je glavni pretres odložen.

Tužilaštvo tereti Aćimić da kao tadašnja sekretarka Sudskog savjeta nije postupila po obavještenju grupe građana da se protiv sudije Osnovnog suda u Rožajama Milosava Zekića vodi krivični postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru. Prema optužbi, o tome je trebalo da obavijesti nadležne u Sudskom savjetu, koji odlučuje o eventualnom privremenom udaljenju sudije sa funkcije.

Aćimić se tereti i da kasnije, u postupku protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) i Višem sudu u Podgorici nije dostavila tražene originalne spise tog predmeta.

Njena odbrana tvrdi da je informaciju o Zekiću proslijedila Hadžajliću, a ona je juče sudu dostavila mejl za koji tvrdi da to potvrđuje, navodeći da ga Hadžajlić nije primio iz tehničkih razloga, prenose Vijesti.

Isti predmet je ranije bio dio postupka protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koja je tada bila i članica Sudskog savjeta. Ona je u ponovljenom postupku osuđena na šest mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja.

U optužnom predlogu protiv Medenice navedeno je da je ona, nakon što je dobila podatke iz kotorskog suda o tom sudiji, na unutrašnjem omotu spisa konstatovala: “Do okončanja postupka ne nalazim za cjelishodno i opravdano preduzimanje bilo kakve radnje, rođačka svađa”, nakon čega je predmet arhiviran.

Tužilaštvo je u tom predmetu tvrdilo da Medenica nije obavijestila predsjednika i ostale članove Sudskog savjeta da je protiv Zekića pokrenut krivični postupak, iako je to tijelo odlučivalo o tome da li su ispunjeni uslovi za privremeno udaljenje sudije od dužnosti.

U postupku protiv Medenice svjedočila je i tadašnja službenica Sudskog savjeta Daliborka Vuksanović koja je u tom periodu radila na pritužbama. Ona je kazala da je nakon prijave grupe građana o Zekiću, zatražila izjašnjenje od predsjednika Osnovnog suda u Kotoru, pred kojim se vodio postupak protiv tog sudije. Kada je izjašnjenje stiglo, pitala je Aćimić da li da pripremi materijal za sjednicu Sudskog savjeta. Prema njenom iskazu, Aćimić joj je prvo rekla da sačeka, a zatim joj u aprilu 2019. naložila da predmet arhivira, pišu Vijesti.

Vuksanović je u iskazu pred sudom navela da je predmet arhivirala, ali da je na omotu spisa zapisala da to radi po nalogu Aćimić, jer joj, kako je kazala, nije vjerovala i smatrala je da Aćimić nije željela da preuzme odgovornost ni za najmanju sitnicu. Kazala je i da joj je kasnije koleginica Miroslava Raičević rekla da ju je ta zabilješka “spasila”, jer je Aćimić, navodno, htjela nju da okrivi.