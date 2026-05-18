Rakočević se sudu obratio na ročištu u postupku koji se vodi protiv četrnaestočlane grupe optužene za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke "Vijesti" Olivere Lakić. Današnje ročište održano je pred vijećem sudije Radovana Vlaovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Optuženi Goran Rakočević zatražio je danas u podgoričkom Višem sudu da mu se ukine pritvor i odredi kućni pritvor, tvrdeći da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje i da protiv njega nema dokaza za krivična djela koja mu Specijalno državno tužilaštvo (SDT) stavlja na teret.

Rakočević se sudu obratio na ročištu u postupku koji se vodi protiv četrnaestočlane grupe optužene za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke "Vijesti" Olivere Lakić. Današnje ročište održano je pred vijećem sudije Radovana Vlaovića.

a početku pretresa konstatovano je da je odbijen zahtjev za izuzeće predsjednika vijeća, koji je preporučenom poštom uputio advokat odbrane Marko Milošević. Sud je, nakon pauze, saopštio da je zahtjev neosnovan, kao i raniji zahtjevi te vrste u ovom predmetu.

Obraćajući se sudu, Rakočević je naveo da se u pritvoru nalazi osam godina i ocijenio da bi, u kontekstu evropskih standarda i pregovaračkih poglavlja, trebalo voditi računa i o dužini trajanja pritvora.

On je tvrdio da se iz "skaj" komunikacija, koje je citirao pred sudom, može zaključiti da se optuženima "montira" slučaj. Kazao je da se u tim porukama, prema njegovim navodima, pominju i osobe koje navodno stoje iza toga, kao i da im se nudi da preuzmu krivično djelo.

Rakočević je naglasio da nije koristio "skaj" aplikaciju, ali je pred vijećem citirao više poruka za koje smatra da potvrđuju njegove tvrdnje. Govorio je i o, kako tvrdi, nelogičnostima u istrazi, navodeći da je predmet najprije vodilo Više državno tužilaštvo, a da ga je potom preuzelo SDT i drugačije predstavilo okolnosti pronalaska oružja.

Na današnjem ročištu saslušan je i vještak Božidar Bakić. Odbrana je osporila njegov nalaz u dijelu koji se odnosi na municiju koja se, prema optužnici, vezuje za optuženog Darka Lalovića. Lalović i njegov branilac Nikola Ivanović problematizovali su to što je vještak zaključak o ispravnosti municije izveo na osnovu fizičkog pregleda, bez probnog ispaljenja. Bakić je objasnio da se takav pristup često koristi kada je riječ o fabričkoj municiji, kao i da Forenzički centar nije imao odgovarajuće oružje za ispitivanje tog kalibra.

Advokat Miloš Vuksanović izjasnio se o ranije pročitanom nalazu koji se odnosi na optuženog Marija Miloševića, ocjenjujući ga manipulativnim i navodeći da je sam vještak u napomeni doveo u pitanje sopstveni nalaz.

Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović.

Novinarka "Vijesti" Olivera Lakić ranjena je 8. maja 2018. godine ispred zgrade u kojoj živi u Podgorici, kada joj je napadač pucao u nogu. Ni osam godina kasnije, kraj prvostepenog postupka protiv optuženih za pokušaj njenog ubistva se ne nazire.

Postupak za napad na Lakić u međuvremenu je spojen sa predmetom koji se vodi zbog ubistva Miodraga Kruščića, nakon što su istražitelji utvrdili da iza oba slučaja, prema navodima optužnice, stoji ista kriminalna organizacija. Kruščić je ubijen 21. maja 2018. godine u lokalu na Starom aerodromu u Podgorici, dok je kao direktni izvršilac tog ubistva optužnicom označen Mario Milošević.

Prema navodima SDT-a, pripadnici kriminalne grupe koju je, kako se tvrdi, organizovao Milan Vujotić, duže su pratili Lakić prije napada. Tužilaštvo tvrdi i da je tokom istrage iz zatvora planirana njena likvidacija, ali da je taj plan spriječen nakon što je Bajram Pista odustao od izvršenja i pristao da sarađuje sa istražiteljima, prenose "Vijesti".

U istom predmetu optuženima se, osim napada na Lakić i ubistva Kruščića, na teret stavljaju i druga krivična djela, među kojima je i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru u januaru 2021. godine.