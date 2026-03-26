Poslanici su juče usvojili izmjene i dopune zakona o privrednim društvima i o registraciji privrednih i drugih subjekata, prenosi MINA-business.

Za oba zakona glasalo je 46 poslanika, niko nije bio protiv, niti je bilo uzdržanih.

Zakoni će stupiti na snagu danom objavljivanja u Službenom listu po hitnom postupku.

Poslanik Pokreta Evropa sad, Vasilije Čarapić, je obrazlažući predložene izmjene i dopune u ime predlagača saopštio da su zakoni o privrednim društvima i njihovoj registraciji usvojeni prošle godine, ali da su se zbog digitalizacije i prelaska na novi sistem pojavili određeni problemi u primjeni, zbog čega je bilo nemoguće sprovoditi registraciju u prethodnih nekoliko mjeseci.

“Ovim izmjenama rješavamo te probleme koji su se pojavili u praksi”, rekao je Čarapić i dodao da se rok za usklađivanje sa novim zakonom produžava do 15. juna, umjesto do kraja marta.

Izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima preciziran je član 8, kojim se propisuje da osnivački akt preduzeća u pisanom obliku moraju potpisati svi osnivači ovjerenim potpisima, dok se stavom četiri precizira da ukoliko je taj akt u elektronskom obliku i potpisi svih osnivača moraju biti kvalifikovani elektronski, odnosno sa kvalifikovanim elektronskim pečatom.

Osnivački akt i statut registruju se u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Poslanici su usvojili i Zakon o zaštiti konkurencije, koji bi, prema riječima predlagača, trebalo da doprinese dodatnom unapređenju regulatornog okvira, jačanju transparentnosti i usklađivanju sa savremenim standardima u toj oblasti.

Ministar ekonomskog razvoja, Nik Đeljošaj, kazao je tokom rasprave da je novi zakon u potpunosti usklađen sa pravnom tekovinom EU, čime Crna Gora potvrđuje svoju posvećenost evropskom putu i ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa, posebno u okviru Poglavlja 8, koje se odnosi na zaštitu konkurencije.

Skupština je usvojila i Zakon o nadzoru proizvoda na tržištu.