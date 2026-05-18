Izvor: Opština Pljevlja

Uprava policije saopštila je da je donijela rješenje o zabrani održavanja Spasovdanskog koncerta, koji je bio najavljen za 21. maj na Trgu 13. jula u Pljevljima, uz nastup vokalnog soliste Mirka Pajčina i orkestra.

“Upravi policije – Regionalnom centru bezbjednosti „Zapad“, Odjeljenju bezbjednosti Pljevlja, je dana 14.5.2026. godine podnijeta prijava za održavanje javne priredbe – Spasovdanskog koncerta, sa prijavljenim nastupom vokalnog soliste Mirka Pajčina i orkestra, na Trgu 13. jula u Pljevljima, za dan 21.05.2026. godine sa početkom u 20.00 časova. Prijavu je, u ime organizatora javnog okupljanja – Srpskog kulturnog centra „Patrijarh Varnava“, podnijelo fizičko lice B.J”, navodi policija.

Postupajući po predmetnoj prijavi, Odjeljenje bezbjednosti Pljevlja je, shodno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, donijelo rješenje kojim se ne dozvoljava održavanje navedene javne priredbe iz bezbjednosnih razloga.

“Naime, izvršenim bezbjednosnim procjenama utvrđeno je da postoji opravdan bezbjednosni rizik da bi tokom održavanja predmetnog javnog okupljanja moglo doći do narušavanja javnog reda i mira i ugrožavanja bezbjednosti građana i imovine, vršenja krivičnih djela, ugrožavanja ljudskih prava i sloboda i posebnih manjinskih prava i sloboda drugih lica kao i ugrožavanja bezbjednosti lica i imovine. U konačnom, održavanje ove javne priredbe bi potencijalno narušilo građanski i multietnički sklad Crne Gore, koja je i Ustavom Crne Gore definisana kao građanska država”, ističe policija.

O navedenom je upoznat organizator javnog okupljanja, kojem je uručeno rješenje o zabrani održavanja javne priredbe, s obavezom organizatora da postupi po rješenju.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić