Aleksandra Mladenović otvoreno je govorila o svojoj borbi sa anksioznošću i otkrila kako je to uticalo na njen život i karijeru.

Izvor: TV Pink / screenshot

Poznata pjevačica Aleksandra Mladenović odlučila je da javno progovori o izuzetno teškom periodu kroz koji je prolazila, otkrivši da se godinama unazad borila sa anksioznošću. Ona je prvi put otvoreno pričala o svom mentalnom zdravlju, priznavši da suočavanje sa ovim stanjem nimalo nije bilo lako i da je ostavilo dubok trag na njen svakodnevni život.

"Sve je počelo u njenim ranim godinama, tačnije kada je imala samo 18 godina, neposredno nakon velikog stresa zbog ispadanja iz muzičkog takmičenja. Simptomi koje je tada osjetila tokom puta bili su toliko zastrašujući i parališući da je Aleksandra u jednom trenutku posumnjala na ozbiljne fizičke zdravstvene probleme."

"Nisam znala šta mi je u tom trenutku, počela je da mi se koči lijeva ruka i tako cijela strana. Ja sam mislila da je to šlog. Sve mi je pobijeljelo pred očima. Strah, ogroman strah kao da ću da se srušim. Prvi izlaz gde je bio, Svilajnac, mi smo tamo skrenulu i tamo sam otišla kod doktora da mi daju nešto za smirenje. To je bilo posle ispadanja iz takmičenja. To je bio anksiozni napad, ja nisam znala šta je to. Tamo su mi rekli da je to anksioznost, ja nisam znala šta je to. Tada sam imala 18 godina. Posle toga sam baš često imala te anksiozne napade. Uspjela sam nekako da sredim godinama. Radila sam na tome, sad umijem da prepoznam. Tad je bilo jako teško, nisam smjela sama da spavam", rekla je ona za "Adria TV".

Vidi opis "Kočila mi se lijeva strana, mislila sam da je šlog": Bolna ispovijest pevačice, otkrila sa čime godinama bori Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instgaram printscreen / aleksandra_mladenovic_ Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instgaram printscreen / aleksandra_mladenovic_ Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instgaram printscreen / aleksandra_mladenovic_ Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instgaram printscreen / aleksandra_mladenovic_ Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instgaram printscreen / aleksandra_mladenovic_ Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instgaram printscreen / aleksandra_mladenovic_ Br. slika: 6 6 / 6 AD

Aleksandra iskreno o odrastanju na selu

Podsjetimo, Aleksandra je odrasla u selu Samarinovcu kod Žitorađe, a svojevremeno se prisjetila svog djetinjstva.

"Imala sam mnogo srećnije djetinjstvo nego današnja djeca, koja su uglavnom na telefonima i ne igraju se napolju. Za razliku od njih, ja nisam ni ulazila u kuću. Dan nije mogao da mi prođe bez igre, šetnje ili sporta. Pored lastiša i žmurki, igrala sam fudbal, a bila sam odlična i u pravljenju torte od pijeska. Sjećam se da smo moji vršnjaci i ja voljeli da krademo trešnje od komšija. Kada nas provale, obavezno nas jure, a mi sa osmjehom na licu bježimo. Iako sam bila spretna u penjanju po drveću, nekoliko puta sam pala. Nema djeteta koje to bar jednom nije doživjelo."

"Roditelji su se bavili poljoprivredom, uzgajali su lubenice, pa smo im brat i ja pomagali. Pošto nije imao ko da nas čuva, mama i tata bi nas poveli na njivu. U početku su mene, za razliku od brata, više štedjeli, jer sam žensko. Dok je on radio, ja sam se igrala. Ali kada sam napunila 11-12 godina, radila sam i ja."

Pogledajte kako izgleda njena kuća:

Izvor: Blic/ MONDO