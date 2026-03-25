"Aco Đukanović će lako dokazati svoju imovinu jer je on pokušao svoj radni vijek da bazira na biznisu."

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović rekao je da bivši visoki državni zvaničnik i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ne može da dokaže porijeklo svoje imovine i da za njega dokaze treba potražiti u inostranstvu, što nadležni ne rade.

"Aco Đukanović će lako dokazati svoju imovinu jer je on pokušao svoj radni vijek da bazira na biznisu. Kako je dolazio do tih biznisa, to je drugo pitanje. On je bio bankar, dobio 10 miliona od države na slučaju „limenka“... On neke stvari može i da opravda, ali njegov brat ne može i neki ljudi oko njega ne mogu. Za njegovog brata, druga stvar je u pitanju. Ako budu htjeli nešto da rade, moraju da odu malo u inostranstvo. Ne vidim da to čine. On može da odgovara i za ove satove, što je pokrenula Agencija za sprečavanje korupcije, ali ja govorim o nekim ozbiljnijim stvarima "izjavio je Abazović u emisiji Pres plus TV Adria.

Komentarišući odsustvo zakona o porijeklu imovine i postupak koji je Osnovno državno tužilaštvo pokrenulo protiv Aca Đukanovića, on je kazao da je brat dugogodišnjeg lidera DPS imao obećanje da neće biti gonjen ako se vrati u zemlju, nakon što je nakon smjene vlasti 2020. napustio zemlju i otišao u Luksemburg.

"Koliko je Aco Đukanović imao strah od ove strukture koja je sad na vlasti govori činjenica da je u decembru prošle godine, kada je Ministarstvo finansija emitovalo državne obveznice u visini od 50 miliona, kupio 25 miliona obveznica nakon što su građani uzeli 25 miliona i one nisu imale neki plasman. Da li bi Aco Đukanović uložio novac za strukture koje žele njegovu "glavu"? Da li bi se čovjek u tim godinama, vjerovatno i narušenog zdravlja, vratio da je znao da će neko da preduzme neke ozbiljne radnje protiv njega? On se ne bi ni vratio da nije imao neke dogovore, otišao je kada je formirana Vlada Zdravka Krivokapića u kojoj sam bio potpredsjednik i kada je vidio kakva se atmosfera pravi, on je napustio Crnu Goru i nije ga bilo sve dok ljudi oko Spajića, neću da kažem Spajić, nisu potvrdili svim mogućim stvarima da je on dobrodošao. Je li se pojavila neka osoba koja je pomrsila konce tom dogovoru? Jeste. Čime će to rezultirati, vidjećemo " rekao je.

Abazović je ponovio da je država svaki dan u gubitku što nije usvojila „antimafija zakon“ i da sada, ukoliko on bude i usvojen do ljeta, pitanje je kada će biti primijenjen, jer su izbori za godinu dana.