Nakon što je postalo jasno da Odbor za izbornu reformu neće isporučiti konkretne rezultate, Demokratska partija socijalista (DPS) odlučila je da samostalno pokrene izmjene izbornog zakonodavstva, predlažući model otvorenih izbornih lista. DPS je danas predao u skupštinsku proceduru Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika.

Kako pojašnjavaju, predloženim rješenjem biračima bi bilo omogućeno da glasaju za jednu izbornu listu, ali i da unutar te liste daju podršku konkretnim kandidatima.

„Zakonom se predlaže da birači mogu glasati za jednu izbornu listu, a u okviru te liste do 10 kandidata za poslanike na parlamentarnim izborima, odnosno za jednu listu i do pet kandidata za odbornike sa te liste na lokalnim izborima“, ističu iz DPS-a.

Poseban akcenat stavljen je na rodnu ravnopravnost, pa je, kako navode, garantovano da će kandidatkinje manje zastupljenog pola imati 40 odsto mjesta u prolazu na izbornim listama.

Iz DPS-a najavljuju da će predlog biti predmet široke javne rasprave.

„Ovaj predlog će biti stavljen na javnu raspravu koju ćemo organizovati i tražiti od medijske zajednice, civilnog sektora, akademske zajednice, nadležnih nezavisnih institucija i ostalih zainteresovanih strana predloge za dalje dopune zakona“, poručuju oni.

Cilj je, kako dodaju, da se kroz amandmansko djelovanje dođe do sveobuhvatno reformisanog izbornog zakonodavstva.

Iz te partije uputili su i poziv opozicionim subjektima.

„Pozivamo sve poslaničke klubove opozicije da se pridruže inicijativi i kroz javnu raspravu realizujemo zajedno ovaj važan demokratski i reformski cilj crnogorskog društva“, zaključuje se u saopštenju DPS-a.