Oštre optužbe na račun lokalne vlasti zbog povećanja cijena komunalnih usluga

Klubovi odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) i Evropskog saveza (ES) u Skupštini opštine Nikšić najavili su da će u ponedjeljak inicirati hitnu sjednicu lokalnog parlamenta kako bi, kako tvrde, zaustavili „reketiranje pravnih lica“ kroz povećane cijene komunalnih usluga.

Predložiće da jedina tačka dnevnog reda bude izmjena odluke o davanju saglasnosti na cijene DOO „Komunalno“, uz zahtjev da se sporna odluka odmah povuče.

Iz DPS-a i ES-a poručuju da su „astronomski računi“ koje su dobila pravna lica direktna posljedica, kako navode, „bahate i štetne politike“ lokalne vlasti koju čine Demokrate, Pokret Evropa sad i koalicija „Za budućnost Nikšića“.

„Ovo nije odluka, ovo je reket. Privrednici plaćaju cijenu političke trgovine i partijskog zapošljavanja“, navodi se u saopštenju, uz ocjenu da je privatni sektor doveden na ivicu opstanka.

Ističu da su na prethodnim sjednicama upozoravali na posljedice povećanja cijena i nudili rješenja, ali da su njihovi predlozi ignorisani.

Odbornici DPS-a i ES-a poručuju da će, ukoliko vlast ne prihvati inicijativu, snositi punu političku odgovornost, naglašavajući da neće dozvoliti dalju štetu po privredu Nikšića.