Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) dostavila je prošle sedmice podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu dokumentaciju u vezi sa spornim zapošljavanjem J. G. u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) na radno mjesto za koje nije ispunjavala uslove, a nakon što su utvrdili da je u toj ustanovi došlo do ugrožavanja javnog interesa, pišu Vijesti.

“Osnovno državno tužilaštvo je 29. aprila 2026. godine zatražilo dostavljanje spisa predmeta, imajući u vidu da je pred tim tužilaštvom formiran predmet po krivičnoj prijavi zviždača, odnosno podnosioca prijave. Agencija je 5. maja 2026. godine postupila po zahtjevu Tužilaštva i dostavila traženu dokumentaciju. Po okončanju postupka, nadležno tužilaštvo će obavijestiti Agenciju o ishodu postupka”, kazali su “Vijestima” iz Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

Iz ODT su odgovorili da su 24. aprila formirali predmet zbog sumnje na krivično djelo nesavjestan rad u službi i zloupotrebu službenog položaja, protiv A. R. i S. V. i da se nalazi u fazi izviđaja.

Krivičnu prijavu protiv direktora KCCG Aleksandra Radovića i bivše direktorice pravne službe, kao i eventualno drugih, za sada nepoznatih lica, podnio je smijenjeni načelnik Službe zaštite i zdravlja na radu Miljan Vujović.

Raspoređivanje J. G, supruge predsjednika Opštine Danilovgrad Aleksandra Grgurovića i kume Jakova Milatovića, na radnu poziciju u KCCG-u za koju nije ispunjavala uslove, dovelo je do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije. To je stav ASK koja je zaključila da premještaj J. G. na radno mjesto stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu, o čemu su “Vijesti” pisale u martu, može uticati na narušavanje integriteta KCCG.

“Aneks ugovora kojim se J. G. raspoređuje na mjesto stručnog lica za poslove zaštite i zdravlja na radu je potpisan 03.12.2024. godine, dok je stručni ispit za lica koja obavljaju poslove zaštite i zdravlja na radu položen 07.07.2025. godine. Uvidom u ova dokumenta ocjenjuje se da je J. G. šest mjeseci obavljala poslove stručnog lica za koje nije ispunjavala uslove”, navodi se u mišljenju koji potpisuje prethodni v. d. direktora ASK-a Dušan Drakić.

Ističe se da je KCCG ponudom i kasnije potpisivanjem aneksa ugovora prekršio odredbe Zakona o zaštiti i zdravlju na radu i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta KCCG-, a samim tim i član 4 Zakona o sprečavanju korupcije.

Iz ASK-a su, odgovarajući na dodatna pitaja “Vijesti”, kazali da su 4. marta ove godine “dostavili KCCG-u mišljenje u kojem je ostavljen rok za dostavljanje izvještaja o preduzetim radnjama povodom preporuke sadržane u predmetnom mišljenju, što je ta ustanova i učinila”.

“Imajući u vidu da je KCCG dostavio izvještaj i prihvatio da postupi po preporuci, Agencija nije obavještavala organ nadležan za vršenje nadzora nad njegovim radom, što bi predstavljalo obavezu u slučaju suprotnog postupanja”, navodi se u odgovoru.

Donedavni načelnik Službe zaštite i zdravlja na radu KCCG Miljan Vujović prije dva mjeseca iznio je tvrdnje da je sa te pozicije smijenjen nakon što je ukazao da je na poziciju stručnog lica u tom sektoru dovedena osoba koja ne ispunjava zakonske uslove.

On je tada “Vijestima” ispričao da je direktor KCCG-a Aleksandar Radović na to mjesto postavio J. G, aludirajući da je to “zaslužila” i zato jer je supruga predsjednika Opštine Danilovgrad i vjenčana kuma predsjednika države.

Uprava KCCG tvrdila je da su sve radili po propisima, njen suprug da ni na koji način nije uticao na njeno raspoređivanje na drugo radno mjesto.

Iz kabineta šefa države, nakon objavljivanja teksta o mišljenju ASK, odgovorili su da predsjednik Milatović nema nikakve veze sa ovim kadrovskim postupkom.

“Predsjednik Crne Gore nije učestvovao u raspoređivanju, imenovanju, napredovanju, niti bilo kojoj kadrovskoj odluci u KCCG”, odgovorili su.

Iz KCCG su takođe naknadno saopštili da je J. G. zasnovala radni odnos prije gotovo deceniju na radnom mjestu zdravstveni tehničar na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, a da je tokom trajanja radnog odnosa diplomirala i stekla odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za raspoređivanje na radno mjesto u Službu za zaštitu i zdravlje na radu, jer joj je to zakon omogućavao, a u interesu ustanove radi unapređenja rada Službe, prenose Vijesti.

“Ističemo i činjenicu korektnih kolegijalnih odnosa u periodu dok su pomenuti zaposleni bili raspoređeni u istoj Službi pa je J. G, koja isto može potvrditi, i sama bila više nego iznenađena navođenjem svog imena u medijima od strane Miljana Vujovića, i dovođenje u pitanje da su rodbinske veze bile razlog njenog raspoređivanja. Time se takvo postupanje može razumjeti kao pokušaj diskreditacije uprave KCCG bez osjećaja prema položaju koleginice, a sa ciljem održavanja sopstvene pozicije”, tvrde iz uprave KCCG-a.

Kazali su i da je Vujović 2025. raspoređen na mjesto načelnika Službe zaštite i zdravlja na radu, nakon čega je “došlo do narušavanja odnosa između zaposlenih u Službi, što je rezultiralo krajnje narušenim međuljudskim odnosima i sa više podnesenih prijava od strane zaposlenih protiv Miljana Vujovića...”.

“Rukovodstvo KCCG, kategorički i nedvosmisleno odbija svaku insinuaciju u vezi sa korupcijom i nepotizmom, uz punu materijalnu i krivičnu odgovornost, kao i svaku insinuaciju o bilo kakvom vidu komunikacije ili intervencije prilikom realizovanja postupaka zasnivanja radnog odnosa, pa i kada se navode imenima gradonačelnika i predsjednika jedne drzave”, poručilii su iz najveće zdravstvene ustanove, pišu Vijesti.

U odnosu na preporuke ASK-a, naglasili su da je KCCG “i prije zaprimanja ove preporuke postupao po svim pozitivno pravnim-propisima i otklonio svaku sumnju na korupciju”.