Crna Gora je ispunila više od polovine mjera predviđenih Reformskom agendom EU, što znači da će iz briselske kase našoj zemlji biti odobreno još oko 55 miliona eura iz programa Plana rasta za Zapadni Balkan.

Izvor: Evropska komisija

Podsjetimo, to je mehanizam za približavanje država kandidata članstvu u Evropskoj uniji, ali za isplatu potrebno je ispuniti kriterijume, između ostalih, u vladavini prava. Naši sagovornici govore gdje se novac planira uložiti i koje koristi može imati privreda.

Ministarstvo evropskih poslova uputilo je treći kvartalni Izvještaj EK, čije mišljenje se očekuje tokom aprila. Na osnovu ostvarenih reformi Crnoj Goro će biti isplaćeno 50 miliona eura, ali i dodatni novac na osnovu implamentiranih 60 reformskih koraka, kažu iz Ministarstva evropskih poslova, piše RTCG.

Od primjenjenih reformi i Plana rasta indirektne koristi imaće i privreda.

Bojan Vujović iz Ministarstva evropskih poslova kaže da crnogorske kompanije već koriste direktnu podršku iz prekograničnih projeketa, poput EMBACE koji je podržao 19 mikro i malih preduzeća sa 1,1 milion eura. Iskustva Hrvatske su pomogla u kreiranju inovativnih rješenja, kažu korisnici grantova.

“Mi smo mašinski centar koji se bavi proizvodnjom i reparacijom mašinskih djelova. Ovaj projekat nas je doveo do novog koncepta i nadam se otvorilo vrata i put ka Evropi”, kaže Dragana Đurović, korisnica granta.

Iz Privredne komore organizuju radionice gdje privrednici mogu dobiti informacije o mogućnostima koje nude fondovi, a u drugoj polovini godine biće i obuke za pisanje projekata, prenosi RTCG.

Pretpristupni fondovi koji su sada na raspolaganju crnogorskoj privredi namjenjeni su za edukciju, jačanje konkurentnosti, plavu ekonomiju, obuku ribara, energiju iz OIE, pomorstvo, špediciju, turizam, zelenu i cirkularnu ekonomiju.