Poručila je da ne može biti prečica u reformama.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Komesarka EU za proširenje Marta Kos saopštila je da se napredak zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji mora iznova i iznova zasluživati kroz reforme. Poručila je i da zemlje koje bi EU potkopavale iznutra ne mogu postati članice. S druge strane, izvjestilac Evropskog parlamenta o Strategiji proširenja EU Petras Auštervičijus kazao je da EU mora biti spremna na da se reformiše kako bi se pripremila za novo proširenje, prenosi RTCG.

Poslanici Evropskog parlamenta o strategiji su debatovali tokom zasijedanja u Strazburu, dok će se o tom dokumentu izjasniti sjutra.

“Akcenat koji Evropski parlament stavlja na pristup „osnove na prvom mjestu“ zasigurno jača kredibilitet cijelog procesa. Nema trojanskih konja. Zemlje koje bi nas potkopavale iznutra ne mogu postati članica EU. Zemlje koje se pridružuju EU moraju biti jake i otporne demokratije sposobne da se odupru toksičnom uticaju Rusije i drugih”, kazala je Kos.

Poručila je da ne može biti prečica u reformama.

“Naši evropski građani to očekuju od nas, od mene, od mog tima. Zemljama koje se smatraju vodećim kandidatom u procesu pristupanja, to ne garantuje poseban status. Ovo važi za najbolje zemlje u 2025. godini, Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Republiku Moldaviju – napredak se mora iznova i iznova zasluživati kroz reforme. Tako se gradi kredibilitet, iako znamo da to nije lako”, kazala je Kos.

Auštrevičijus je kazao da EU mora biti spremna na da se reformiše zbog proširenja.

“Sa političke tačke gledišta, moramo ozbiljno shvatiti naša obećanja o nastavku proširenja. Kada se daju obećanja, onda ih treba sprovesti u djelo. Zemlje kandidati ne smiju biti ostavljene na hladnoći, u neizvjesnoj situaciji. EU mora biti spremna sama po sebi da preduzme te korake. To je veoma ozbiljan poduhvat. Nije samo političko razumijevanje da je proširenje strateška investicija, već praktično mora biti izvodljivo”, kazao je Auštrevičijus.