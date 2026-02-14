On ocjenjuje da je snažna podrška građana i politička posvećenost evropskom putu jasan signal da Crna Gora može dostići cilj – punopravno članstvo do 2028. godine.

Izvor: Profimedia

Vjerovatno nije realno da se sve zemlje Zapadnog Balkana istovremeno pridruže Evropskoj uniji, ali makar jedna mora biti pogurana naprijed, a Crna Gora je, po ocjeni slovačkog ministra vanjskih poslova Juraja Blanara, zemlja koja može pokazati da je članstvo dostižno.

„Vjerovatno nije realno da se sve zemlje Zapadnog Balkana pridruže EU istovremeno, ali moramo makar da poguramo jednu zemlju naprijed. Mislim da je Crna Gora definitivno predvodnik i zemlja koja bi pokazala ostalim državama da je članstvo moguće i da to nije samo deklarativan stav Evropske komisije“, rekao je Blanar u intervjuu za Pobjedu.

On ističe da optimizam zasniva na snažnoj podršci građana i političkoj posvećenosti evropskom putu.

„Vidim da postoji snažna podrška društva i jasna politička volja. Predsjednik, premijer i tim zadužen za integracije veoma su motivisani da ostvare cilj članstva. To je pravi znak da Crna Gora može uspjeti“, kazao je Blanar.

Govoreći o unutrašnjim političkim razlikama, poručuje da je u demokratiji normalno postojanje različitih stavova, ali da je presudna većina.

„Nijesam ovdje da podučavam političare. U demokratiji postoje sporovi, ali ono što vidim jeste da je većina političara naklonjena članstvu u EU. To je presudno“, naglasio je on.

Na pitanje o mogućnosti da cijeli Zapadni Balkan uđe u EU u isto vrijeme, Blanar kaže da bi bio srećan da se to dogodi, ali da trenutno postoje razlike u napretku.

„Slovačka zagovara članstvo svih zemalja Zapadnog Balkana, ali isključivo na osnovu zasluga, bez prečica i bez dvostrukih standarda. Moramo završiti makar sa jednom zemljom, kao što je Crna Gora, kako bismo poslali pozitivan signal ostalima“, rekao je Blanar.

Osvrnuo se i na rat u Ukrajini, ponovivši stav Slovačke da rješenje mora biti diplomatsko.

„Od početka smo jasni da ovaj rat nema vojno rješenje, već isključivo diplomatsko. Bez Rusije ne može biti mira. Podržavamo svaku mirovnu inicijativu“, poručio je Blanar.

Zaključuje da će Slovačka nastaviti da podržava evropski put Crne Gore.

„Došao sam da ohrabrim državni vrh da nastavi tim putem. Ako Crna Gora ispuni kriterijume, Slovačka će snažno podržati njeno članstvo“, kazao je Blanar.