Dokument predstavlja sveobuhvatnu procjenu o napretku Crne Gore u ispunjavanju uslova za pristupanje EU tokom parlamentarnog mandata 2024–2029, navode iz Šarecove kancelarije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik Evropskog parlamenta i stalni izvjestilac EP za Crnu Goru Marjan Šarec predstaviće danas Nacrt izvještaja o napretku Crne Gore.

Dokumentom, koji će danas biti pred evropskim poslanicima, potvrđuje se da je Crna Gora najnapredniji kandidat za prijem u EU, ali se upozorava i da se moraju dati konkretniji rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačati nezavisnost pravosuđa, te suzbiti strani uticaj, piše Dan.

Dokument predstavlja sveobuhvatnu procjenu o napretku Crne Gore u ispunjavanju uslova za pristupanje EU tokom parlamentarnog mandata 2024–2029, navode iz Šarecove kancelarije.

Kada je riječ o posvećenosti pristupanju EU, u izvještaju se pozdravlja stabilan napredak u reformama u vezi sa EU i ambicija da se pregovori zaključe do kraja 2026. godine. Podsjeća se da je tokom prošle godine zatvoreno šest pregovaračkih poglavlja, a potom još jedno 2026, čime je ukupan broj privremeno zatvorenih poglavlja dostigao 13.

"Svi politički akteri pozivaju se da zadrže fokus i dinamiku kako bi se pristupni pregovori uspješno priveli kraju. Politička stabilnost i konstruktivna saradnja između partija su od presudnog značaja. Stvarni napredak zavisi od efikasne primjene usvojenih reformi i konkretnih rezultata u oblasti vladavine prava, posebno u okviru poglavlja 23 i 24" navodi se u nacrtu izvještaja.

Pozdravlja se i potpuno usklađivanje Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, uključujući restriktivne mjere, kao i uspostavljanje dijaloga o bezbjednosti i odbrani između EU i Crne Gore.

"Istovremeno, izražava ozbiljnu zabrinutost zbog zlonamjernog stranog miješanja, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od strane aktera iz trećih zemalja, pozivajući na snažnije protivmjere i jačanje otpornosti društva, uz ciljanu stratešku komunikaciju o koristima proširenja EU" navodi se u dokumentu.

U izvještaju se ukazuje i na neophodnost bržih, transparetnih i na zaslugama zasnovanim imenovanjima u pravosuđu, te poziva na dalje usklađivanje pravnog okvira sa pravnom tekovinom EU i evropskim standardima u pogledu nezavisnosti, odgovornosti i profesionalnosti pravosuđa, kao i na veću efikasnost u procesuiranju slučajeva korupcije i organizovanog kriminala.

"Zahtijevaju se pojačani napori u istragama i procesuiranju korupcije na visokom nivou, kao i jačanje pravosudnih i antikorupcijskih tijela. Preporučuju se sveobuhvatne politike integriteta radi zaštite organa za sprovođenje zakona i pravosudnih institucija od korupcije i organizovanog kriminala, posebno pranja novca. Crna Gora se takođe poziva da u potpunosti uskladi viznu politiku sa politikom EU, naročito u odnosu na zemlje koje predstavljaju bezbjednosni rizik, kako je predviđeno u okviru poglavlja 24" navodi se u dokumentu.

Kada je riječ o ljudskim pravima, EP izražava žaljenje što ranjive grupe, uključujući Rome i Egipćane, osobe sa invaliditetom i LGBTIQ+ osobe, i dalje trpe diskriminaciju, govor mržnje i zločine iz mržnje. Ponovo se upućuje poziv na usvajanje novog zakona o zabrani diskriminacije usklađenog sa standardima EU, piše Dan.

Kao i više puta do sada iz Brisela ukazuju da su dobrosusjedski odnosi i regionalna saradnja temelj procesa proširenja, te da se očekuje da se otvorena bilateralna pitanja rješavaju konstruktivno uz davanje prioriteta interesima građana.