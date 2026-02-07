Gradonačelnik Podgorice tvrdi da je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ključni gradski projekat, te dovodi u pitanje selektivnu reakciju inspekcije, dok najavljuje nastavak velikih infrastrukturnih radova u Glavnom gradu

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio je da očekuje da radovi na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu budu nastavljeni početkom naredne sedmice, nakon što su, kako je naveo, otklonjeni administrativno-tehnički nedostaci zbog kojih je gradilište privremeno zapečaćeno.

„Radovi će biti nastavljeni početkom sedmice i ne vidim nikakav problem u daljoj realizaciji projekta“, kazao je Mujović.

On je istakao da je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda bez sumnje najznačajniji projekat koji se trenutno realizuje u Glavnom gradu i kojem je posvećena posebna pažnja, navodi CDM.

Komentarišući odluku inspekcije da zapečati gradilište, Mujović je pojasnio da je riječ o, kako je rekao, trivijalnim administrativnim pitanjima.

„Na gradilištu u tom trenutku nije postojala ovjerena verzija glavnog projekta postrojenja. To je jedan dokument koji nije bio fizički prisutan, a predstavlja formalni uslov. Drugi problem odnosio se na geodetsko ucrtavanje objekta, dok treći nije bila dostupna licenca građevinskog nadzora“, naveo je Mujović.

Dodao je da će sve uočene nepravilnosti biti brzo otklonjene.

„Sve to ćemo riješiti u kratkom roku i očekujem da se radovi nastave već početkom naredne sedmice“, rekao je gradonačelnik.

Mujović je problematizovao i brzinu reagovanja inspekcije u slučaju Botuna, ističući da se godinama ne reaguje na nelegalnu gradnju u strogom centru Podgorice.

„Interesantna je ekspresnost tog inspektora i pitanje je ko mu je dao nalog. Preko puta zgrade Glavnog grada postoji nelegalna gradnja koja traje godinama i niko ne reaguje, dok se u Botunu inspekcija pojavljuje gotovo odmah“, kazao je Mujović.

On smatra da do pečaćenja gradilišta nije ni trebalo da dođe, jer su, kako navodi, svi problemi mogli biti riješeni u hodu, navodi CDM.

„Turska kompanija je već radila na sređivanju lokacije, a naredna faza je montaža betonske ograde. Najvažnije je da je projekat započet i da mora biti realizovan“, istakao je Mujović.

Naglasio je da je Vlada Crne Gore jasno iskazala podršku projektu.

„Vlada je bila jasna i spremni smo da damo sve potrebne garancije. Sigurno je da postrojenje ne predstavlja nikakvu opasnost“, rekao je Mujović.

Govoreći o drugim infrastrukturnim projektima, gradonačelnik je najavio završetak prve dionice Bulevara Vojislavljevića.

„Na tom projektu smo imali dosta problema i dinamika nije bila planirana, ali sada ulazimo u završnu fazu prve dionice“, kazao je on.

Dodao je da su u toku značajni radovi u naselju Zagorič.

„Rekonstruišemo Pipersku i Bratonožićku ulicu, kao i dvije ulice koje se naslanjaju na Ulicu Nikole Tesle. Ovih dana počeće i radovi u Ulici Milana Mladenovića i Ulici Ksenije Cicvarić na Zabjelu“, naveo je Mujović.

Najavio je i nastavak radova u centru grada.

„Pri kraju je rekonstrukcija Ulice slobode, a odmah nakon toga počinju radovi u dijelu Bokeške ulice, pored Hard Rock kafea“, kazao je gradonačelnik.

Posebno je izdvojio planove za izgradnju šetališta uz Moraču.

„Naša želja je da etapno napravimo konekciju od Duklje do Lješkopoljske Gorice. To bi bila pješačko-biciklistička staza duga oko osam kilometara“, rekao je Mujović.

Dodao je da je o tom projektu razgovarao i sa ambasadorom Evropske unije Johanom Satlerom.

„Ideja je da to bude simbolična staza ulaska Crne Gore u Evropsku uniju. Jedini uslov je da ne bude stepenica, već kontinuitet puta“, istakao je Mujović.

Govoreći o odnosima sa Opštinom Zeta, naveo je da Glavni grad insistira na arbitraži za sporni dio teritorije, piše CDM.

„Za više od 95 odsto teritorije nema spora. Za preostalih pet odsto, uključujući dio Botuna i katastarsku opštinu Cijevna, neka odluči arbitraža“, kazao je Mujović.

Dodao je da je situacija sa Opštinom Tuzi znatno bolja.

„Imamo više razumijevanja i mislim da smo na dobrom putu da riješimo pitanje razgraničenja. Sporno je pitanje Deponije i postoji predlog da ona bude zajedničko vlasništvo Glavnog grada i Opštine Tuzi“, zaključio je Mujović.