Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik i lider Demokratske narodne partije (DNP) kazao je da je zajedno sa liderom Nove srpske demokratije (NSD) Andrijom Mandićem jedan od najzaslužnijih što je Saša Mujović (Pokret Evropa sad) postao gradonačelnik Podgorice.

Kako prenosi portal Vijesti, Knežević je rekao i da se nije prepoznao u formulaciji Mujovića koji je na sastanku sa predstavnicima partija vlasti u Podgorici, tražio da se zbog političkih prijetnji koje je Knežević uputio zbog planirane izgradnje kolektora, i kako je utvrdio permanentnih neistina koje iznosi o njemu, raskine koalicija sa DNP-om na lokalu.

"Mislim da je parlamentarna većina stabilna, jeste heterogena, postoje različita mišljenja, nije to samo kolektor...", rekao je Knežević gostujući na TV Adria.

On je osudio prijetnje i uvrede koje su upućene Mujoviću.

"Ne samo njemu već i bilo kome iz javnog života. To ne treba da bude način na koji ćemo sučeljavati stavove i argumente. Malo mi je čudna ta njegova inicijativa jer onda on tako automatski prestaje da bude gradonačelnik... Moram da kažem da sam sa Mandićem jedan od najzaslužnijih što je Mujović postao gradonačelnik... Volio bih da se osude prijetnje i verbalni napadi koje ja dobijam svakodnevno. Nisam vidio da niko nije ni reagovao. Volio bih da reaguje na prijetnje koje dobijamo Mandić i ja. I na to nije reagovalo tužilaštvo i policija", kazao je Knežević.

On je pročitao i nekoliko prijetnji koje su upućene njemu, ali i njegovoj porodici...

Pitao je i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića i direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića "da li će išta uraditi povodom upućenih prijetnji".