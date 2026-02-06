Gradonačelnik Podgorice tvrdi da postoji namjera destabilizacije Crne Gore i „značajna podrška sa strane“

Izvor: MONDO

Gradonačelnik Podgorica Saša Mujović pozvao je funkcionere Demokratske narodna partija u Glavnom gradu da se javno ograde od izjava i stavova lidera te partije Milana Knežević, ili da podnesu ostavke.

U intervjuu za RTV Podgorica, Mujović je kazao da je očigledno da postoji jasna namjera da se izazove politička nestabilnost u Crnoj Gori, uz, kako je rekao, „značajnu podršku sa strane“.

Gradonačelnik je, ironično, čestitao Kneževiću „odlazak u političku penziju“, odgovarajući na njegov poziv da podnese ostavku.

„Ne dugujem mu ništa. Njegovi savjeti će sa moje strane potpuno neopaženo proći i molim ga da me zaobiđe“, poručio je Mujović.

Kriza vlasti zbog ključnog projekta

Mujović je ocijenio kao apsurd to što je realizacija najvažnijeg i istorijskog projekta za Podgoricu – postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – dovela do političke krize i gubitka parlamentarne većine u Skupštini Glavnog grada.

„Opozicija, pojačana DNP-om i Slobodnom Crnom Gorom, sada ima većinu i može pokrenuti inicijativu za moju smjenu. Savjest mi je mirna – radio sam ispravne stvari i bez ikakvih kalkulacija“, kazao je Mujović, dodajući da je spreman da izađe pred građane i na eventualne izbore.

Poziv direktorima iz DNP-a

Kako prenosi CDM, on je posebno pozvao funkcionere i direktore iz DNP-a u Podgorici da se izjasne o izjavama Kneževića, koje je ocijenio kao krajnje uvredljive i optužujuće.

„Ako ćute, onda ih podržavaju. Ako stoje iza tih stavova, korektno i ljudski je da ne podržavaju ovakvog gradonačelnika i da podnesu ostavke“, poručio je Mujović.

Skupština do 23. marta ili prinudna uprava

Najavljena je sjednica Skupštine Glavnog grada u martu, ali je neizvjesno da li će biti kvoruma. Mujović je podsjetio da zakonski rok ističe 23. marta.

„Ako šest mjeseci ne budemo u stanju da održimo sjednicu, stiču se uslovi za uvođenje prinudne uprave, što bi bilo izuzetno loše za Podgoricu“, upozorio je on, navodeći da su na čekanju važne odluke, uključujući subvencije za produženi boravak djece.

„Botun kao političko čistilište“

Mujović je ponovio da je ranije upozorio da će pitanje Botuna postati „političko čistilište“.

„Neko je samovoljno otpao jer mu se nije svidio najvažniji projekat u istoriji grada. Desilo se političko pročišćavanje i u vlasti i u opoziciji“, rekao je gradonačelnik.

PES i DPS – „neprirodno poređenje“

Odbacio je tvrdnje o navodnom povezivanju Pokret Evropa sad i Demokratska partija socijalista, ocijenivši ih malicioznim i usmjerenim na nanošenje političke štete.

„Da smo htjeli, mogli smo biti dio DPS-a. Razlike su očigledne i duboke“, kazao je Mujović.

Optužbe o spoljnom uticaju

Govoreći o političkim potresima, Mujović je ustvrdio da postoji spoljna podrška pokušajima destabilizacije, direktno pominjući Aleksandar Vučić, piše portal CDM.

„Botun je samo paravan. Cilj je izazivanje krize vlasti u Crnoj Gori u osjetljivom trenutku na putu ka EU. Imam nultu toleranciju prema onima koji rade protiv svoje države“, rekao je Mujović.

Suspenzija Dajkovića

Gradonačelnik je potvrdio da stoji iza odluke o suspenziji lidera Slobodna Crna Gora Vladislav Dajković, prenosi portal CDM.

„Crvene linije su pređene. Funkcioner koji prima platu od Grada ne može blokirati realizaciju najvažnijeg gradskog projekta“, zaključio je Mujović.