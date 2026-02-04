Do raspleta trenutne političke krize, Mujović je kazao da će u skladu sa zakonom obavljati funkciju prvog čovjeka grada, poručujući da razvoj Podgorice neće stati.

Izvor: Vlada Crne Gore

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da je, ukoliko Skupština Glavnog grada ne bude u mogućnosti da funkcioniše i obezbijedi kvorum, jedan od realnih scenarija uvođenje prinudne uprave.

Do raspleta trenutne političke krize, Mujović je kazao da će u skladu sa zakonom obavljati funkciju prvog čovjeka grada, poručujući da razvoj Podgorice neće stati.

"Upravu glavnog grada očekuje potpuno uobičajan i normalan rad dok mi to zakon dozvoljava, dok god sam gradonačelnik. Radiću najbolje što mogu. Ovaj grad neće stati, nema prostora za pesimizam idemo u nove radne pobjede. Nadam se da će Skupština moći da radi, ukoliko ne scenario realan je prinudna uprava. Najkorektniji stav bi bio da budu novi izbori, ali oni su zakazani za 2027, pa bi bilo neracionalno u tako kratkom roku organizovati dva izborna procesa. U toj situaciji prinudna uprava je najbolje rješenje" kazao je Mujović u informativnoj emisiji "24 sata" Televiziji E.

On je konstatovao da su odbornici Demokratske narodne partije (DNP) i Slobodne Crne Gore napustili vladajuću koaliciju i pojačali redove opozicije. Opozicija sada, navodi on, ima "više ruku".

"Mogu pokrenuti inicijativu o mojoj smjeni i skraćenju mandata Skupštine Glavnog grada. Kakav god bio scenario, savršeno sam miran. Pokrenuli smo jedan od najznačajnijih projekata u Botunu i budite sigurni da Crna Gora, prije i poslije Botuna, neće neće biti ista i sa zdravstveno-ekološkog i sa političkog aspekta" rekao je Mujović.

Ko god da opstane, to je, ističe, dobra stvar i takvo političko "čistilište" je potrebno kako bi, smatra Mujović, Crna Gora ušla u Evropsku uniju 2028. godine.

"Mi ćemo raditi prema zakonu. Do kraja marta mi moramo imati skupštinsko zasijedanje. Vidjećemo kakav će biti odnos nsga, hoćemo li imati kvorum, u slučaju da ne opet ćemo postupati prema zakonu i moguće da se ići ka uspostavljanju prinudne uprave. Koji god scenario da bude, ovaj grad će ići naprijed i nedopustivo da vas jedan političar ili potička snaga spriječe u tome" naglasio je Mujović.

"DNP me može smijeniti sa opozicijom"

Saradnja sa odbornicima DNP-a je, ističe, bila sjajna. Kaže da su bili konstruktivni i lojalan dio tima.

"Nemamo sada nikakvog kontakta sa njima, niti informacije kako će se u budućnosti ponašati. Nisam mnogo fokusiran na njihovu odluku, više brinem o PES-u i na šta lično mogu uticati" istakao je Mujović.

On nije želio da govori o potencijalnoj saradnji sa partijama iz redova opozicije.

"Ja sam pravio svoj politički tim i u toj vlasti nije bilo mjesta za opoziciju. Odakle mi sad moralno pravo da mogu očekivati bilo što od bilo koga. Mogu samo imati očekivanja od moje partije i sebe samog. Stoga, ponavlja, imaćemo sjednicu Glavnog grada i pretpostavljam da će se svaka partija ponašati u skladu sa svojim programskim opredjeljenjima i političkim stavovima. Uopšte nemam bilo kakvu iluziju da će se odziv, ili ne odziv partija u opoziciji značiti nešto sa aspekta njihovog odnosa prema meni. Niti će me voljeti, niti nipodaštavati, imaju svoju političku agendu koju će slijediti. Volio bih da to bude na dobro građana i da se ovaj grad ne vodoi u stanje prinudne uprave i bilo čega što može usporiti rad" naglasio je Mujović.

Spreman je, kaže, i da izađe na nove izbore. Poručuje da ga može smijeniti DNP sa opozicijom.

"Formalno-pravno umjesto 31 odbornika, imamo četiri manje i to nije dovoljno za skupštinsku većinu. Međutim, obavljam funckiju dok me neko ne smije. Isti DNP me može smijeniti sa opozicijom i pozivam ih da to urade. Do tada obavljajući potpuno savjesno i posvećeno svoju funkciju" poručio je Mujović.

Komentarišući poziv lidera DNP-a Milana Kneževića da podnese ostavku, Mujović je ironično kazao da mu koljena klecaju i glas drhti od tih zahtjeva.

"Vjerovatno bi još trebalo da ga pitam kad da podnesem ostavku, pa da zajedno izanaliziram njegove zahjteve i postupim po njima u skladu sa njegovim željama" kazao je Mujović.

"Korektno bi bilo da ljudi na pozicijama iz DNP-a sami podnesu ostavke"

Na pitanje da li imaju razloga da strahuju ljudi iz DNP-a koji se nalaze na upraljačnim pozicijama u gradskim preduzećima, ili su zaposleni u njima, Mujović je rekao da bi najkorektnije bilo da sami podnesu ostavke, ako stoje iza riječi njihovog lidera.

"Ti su ljudi bili lojajni i korektni članovi tima. Ako hoćemo da budemo principijelni, ako su i dalje članovi DNP-a i podržavaju politiku njihovog lidera i ćute na ono što je rekao za gradonačelnika Podgorice da je korumpiran, primio pare od turske kompanije, da mu je ona otvorila butik, smatram da je logičan slijed događaja da ti isti ljudi, štiteći same sebe i svoj dignitet podnesu ostavku. I to je moj poziv. Ako ne, vidjećemo u danima koji dolaze kako ćemo se prema njima odnijeti. Nije pridono, principijelno i korektno da budete opozicija, da podržavate nekoga ko kaže da mu je najsrećniji dan kad je izašao iz "krvave Vlade", a da budete na važnim pozicijama odlučivanja u Glavnom gradu" poručio je Mujović.

"Nastavak radova u Botunu tokom sljedeće sedmice"

Mujović je saopštio i da tokom sljedeće sedmice očekuje nastavak radova na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, nakon što uklone sitne nepravilnosti zbog kojih je inspekcija zapečatila gradilište.

"Nastavak radova se može očekivati tokom sljedeće nedjelje. Radi se o trivijalnim, administrativno-tehničkim problemima. Sve te stavke i problemi biće otklonjeni. Gradilište će biti otpečaćeno i nastavićemo ovaj proces. Ovaj projekat će se realizovati" poručio je Mujović.

On je ponovio da je postrojenje u Botunu jedan od najznačajnijih projekata koji će unaprijediti život cijele Zete i Crne Gore, te da ne postoji prostor za bojazan.

"Molim građane da ne podližu bilo kakvim priticima jer ti ljudi koji se predstavljaju kao njihovi zaštitnici to nisu. Rukovodstvo i članovi DNP-a su doprinijeli i uradili sve da se to postrojenje gradi u Botunu. Doprinijeli su usvajanju Prostornog plana Crne Gore, PUP-a Podgorice koji predviđaju taj projekat. Zašto tada nijesu izašli iz Vlade? Ne volim tu naknadnu pamet, pogotovo ako je pomalo stimulisana od eksternog faktora" poručio je Mujović.