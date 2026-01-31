Predsjednik Opštine Zeta upozorava na kršenje Zakona o vodama, nenadležnost Glavnog grada i materijalne greške u parcelama

Izvor: Printscreen/RTCG

Građevinska dozvola za gradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu izdata je uz grubo kršenje zakona i proceduralne propuste, što je po mišljenju Mihaila Asanovića, predsjednika Opštine Zeta, čini ništavnom.

Asanović je reagovao na izjavu Saše Mujovića, gradonačelnika Podgorice, koji je nakon pečaćenja gradilišta izjavio da se „problemi mogu javljati, mogu nam remetiti ritam, ali dan prije ili dan kasnije postrojenje ćemo izgraditi“.

„Ne radi se o remećenju ritma, već o činjenično i taksativno pobrojanim propustima, kao i postojanju osnova sumnje na izvršenje više krivičnih djela. Očekujemo reakciju nadležnih organa i procesuiranje Mujovića, (Aleksandra) Nišavića i ljudi iz Ministarstva urbanizma koji su omogućili početak radova u Botunu“, saopštio je Asanović.

On je naveo da je građevinska dozvola izdata bez vodne saglasnosti:

„To znači da nisu propisane referentne vrijednosti otpadnih voda (parametri emisije štetnih materija). Bez ovih normi, rad spalionice mulja u slivu rijeke Morače je ekološki nekontrolisan i visokorizičan.“

Asanović se osvrnuo i na, kako je rekao, teritorijalnu nenadležnost:

„Urbanističko-tehnički uslovi za parcelu UP 4F izdati su 19.10.2022. godine, a svi znamo da je Opština Zeta samostalna od avgusta 2022. godine. To znači da je Glavni grad u oktobru bio nenadležan za teritoriju KO Botun, što dokument čini pravno ništavnim.“

Kritikovao je i hronološki apsurd i fiktivne ugovore:

„Ugovori su godinama potpisivani prije nego što je država definisala urbanistička pravila za lokaciju – mart 2020. godine ugovor o nadzoru (30 mjeseci prije UTU-a), 8. jun 2022. – ugovor o izgradnji (4 mjeseca prije UTU-a), što povlači da je pravno nemoguće ugovoriti nadzor i izgradnju za objekat čiji tehnički parametri (UTU) u tom trenutku ne postoje.“

Predsjednik Opštine Zeta istakao je i materijalnu grešku u vidu nepostojeće parcele:

„Dozvola se odnosi na katastarsku parcelu 213/6 KO Botun, a prema zvaničnom katastru, parcela pod tim brojem ne postoji – stvarna parcela je 23/6. Građenje na jednoj parceli sa dozvolom za drugu (nepostojeću) predstavlja bespravnu gradnju i kažnjivo je zakonom. Imamo i manipulaciju datumima UTU uslova. Iako se u rešenju pominje 2024. godina, zvanična oznaka predmeta 08-352/20 potvrđuje da su UTU formirani još 2020. godine, a prikazivanje UTU uslova kao dokumenata iz 2024. godine je pokušaj legalizacije zastarjele dokumentacije koja ne uvažava novu administrativnu realnost niti aktuelne ekološke standarde. Ovako izdata dozvola se mora poništiti zbog kršenja imperativnih normi Zakona o vodama, neizvršivosti (kroz pomenute pogrešne parcele) i nenadležnosti (Opština Zeta).“