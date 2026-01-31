Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović poručuje da će trivijalne nepravilnosti biti ispravljene i da radovi neće biti značajno odloženi

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Zastoj na najvažnijem gradskom projektu nije poželjan, ali poštovaćemo zakon i u najkraćem roku ispravićemo trivijalne propuste, saopštio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, komentarišući pečaćenje gradilišta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Gradilište je prije dva dana zapečatio urbanističko-građevinski inspektor Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Inspekcija je tokom kontrole utvrdila administrativne nedostatke – na elaboratu je nedostajao potpis, a na svim stranicama projekta nije bio potpis firme koja ga je izrađivala. Nadzor je sproveden po zahtjevu Opštine Zeta.

Mujović je naglasio da se trudi da ne miješa u rad organa koji nisu u njegovoj nadležnosti.

"Postrojenje nema alternativu. Problemi se mogu javljati i mogu nam remetiti ritam, ali dan prije ili dan kasnije postrojenje ćemo izgraditi " rekao je Mujović.

Urbanističko-građevinski inspektor nije odredio rok za uklanjanje nepravilnosti, već je odmah postavio traku o zabrani gradnje. Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kojim rukovodi Slaven Radunović, najavljuju da će gradilište u Botunu uskoro biti u funkciji.

" Građevinska inspekcija dosljedno sprovodi nadležnosti u cilju potpune zakonitosti u procesu građenja, u skladu sa Zakonom o izgradnji, čime se štiti javni interes i obezbjeđuje jednak tretman svih subjekata. U slučaju PPOV u Botunu, inspekcija je odmah reagovala i konstatovala manji broj jednostavno i u kratkom roku otklonjivih nepravilnosti. S obzirom na obim i prirodu nedostataka, vjerujemo da će gradilište veoma brzo biti u punoj funkciji " navodi se u saopštenju Ministarstva.

Na kapiji gradilišta i juče je stajala tabla na kojoj piše da je zatvoreno po nalogu urbanističko-građevinskog inspektora. Istaknuto je da je skidanje ili povreda službenog pečata krivično djelo u skladu sa članom 381 Krivičnog zakonika Crne Gore, a postavljena je i zaštitna traka oko gradilišta.