Video objavljen na jednom od profila Evropske unije oduševio je korisnike društvenih mreža i još jednom podsjetio da su vrata Evrope otvorena za Crnu Goru.

Izvor: Screenshot/European Union

Na jednom od zvaničnih profila Evropska unija objavljen je kratak video posvećen Crnoj Gori, koji je brzo privukao pažnju javnosti i izazvao brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama.

Video na jednostavan i simpatičan način šalje poruku podrške, uz jasnu poruku da se Crna Gora vidi kao buduća članica Evropske unije i da se njen ulazak sa nestrpljenjem iščekuje. Upravo taj nenametljiv, topao ton učinio je da mnogi ovaj video opišu kao „sladak“, ali i ohrabrujući.

U vremenu kada se evropske integracije često predstavljaju kroz formalne i političke poruke, ovaj video se izdvaja upravo zbog svoje jednostavnosti i pozitivne energije. Cilj mu je da se građanima Crne Gore približi ideja zajedničke evropske budućnosti i pošalje jasna poruka podrške sa evropske strane.

Pogledajte video: