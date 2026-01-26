Video objavljen na jednom od profila Evropske unije oduševio je korisnike društvenih mreža i još jednom podsjetio da su vrata Evrope otvorena za Crnu Goru.
Na jednom od zvaničnih profila Evropska unija objavljen je kratak video posvećen Crnoj Gori, koji je brzo privukao pažnju javnosti i izazvao brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama.
Video na jednostavan i simpatičan način šalje poruku podrške, uz jasnu poruku da se Crna Gora vidi kao buduća članica Evropske unije i da se njen ulazak sa nestrpljenjem iščekuje. Upravo taj nenametljiv, topao ton učinio je da mnogi ovaj video opišu kao „sladak“, ali i ohrabrujući.
U vremenu kada se evropske integracije često predstavljaju kroz formalne i političke poruke, ovaj video se izdvaja upravo zbog svoje jednostavnosti i pozitivne energije. Cilj mu je da se građanima Crne Gore približi ideja zajedničke evropske budućnosti i pošalje jasna poruka podrške sa evropske strane.
Pogledajte video: