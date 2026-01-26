Potpredsjednica Skupštine Crne Gore i direktor indijskih univerziteta razgovarali su o povezivanju visokoškolskih institucija, razmjeni studenata, unapređenju ekonomske saradnje i otvaranju „Crnogorske kuće“ u Mumbaju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Potpredsjednica Skupštine Crne Gore održala je sastanak sa Varunom Suthrom, direktorom za međunarodne odnose KIIT i KISS univerziteta iz Indije, tokom kojeg su razmotrene mogućnosti produbljivanja saradnje između Crne Gore i Indije.

Kako je saopšteno iz Skupštine, sagovornici su se saglasili da postoji veliki potencijal za jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblasti obrazovanja, kroz povezivanje univerziteta i razmjenu studenata. Naglašena je važnost akademske saradnje kao temelja dugoročnih veza između dviju država.

Poseban akcenat stavljen je i na unapređenje ekonomske razmjene i jačanje diplomatskih veza, uz razmatranje konkretnih mehanizama za intenzivniju institucionalnu saradnju.

Tokom razgovora, razmatrana je i mogućnost otvaranja „Crnogorske kuće“ u Mumbaju, koja bi predstavljala platformu za promociju crnogorske kulture, turizma i privrednih potencijala u Indiji.

Sagovornici su također razgovarali o inicijativi za osnivanje i jačanje parlamentarnih grupa prijateljstva između Skupštine Crne Gore i indijskog Parlamenta, kao kanala za kontinuirani politički dijalog. Potpredsjednica je istakla spremnost institucije da podrži sve inicijative koje doprinose jačanju međunarodne saradnje i pozicioniranju Crne Gore kao pouzdanog partnera na globalnoj sceni.