Vanredne sjednice Skupštine Crne Gore sazvane su na zahtjev Vlade.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zakazao je za 2. februar dvije vanredne sjednice parlamenta, na čijem će se dnevnom redu naći gotovo 50 predloga zakona.

Prva vanredna sjednica zakazana je za 11 sati, a poslanici će, između ostalog, raspravljati o predlozima izmjena zakona o Ustavnom sudu, Sudskom savjetu i Državnom tužilaštvu. Na dnevnom redu su i Predlog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, kao i izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o Prijestonici.

Druga vanredna sjednica zakazana je za 12 sati, a poslanici će se izjašnjavati o dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kao i o izmjenama zakona o opštem obrazovanju i socijalnom stanovanju.

Vanredne sjednice Skupštine Crne Gore sazvane su na zahtjev Vlade.