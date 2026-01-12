On je naveo da brojne međunarodne adrese, u SAD i EU, potrđavaju politiku parlamentarne većine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Skupštine Crne Gore i čelnik Nove srpske demokratije Andrija Mandić saopštio je u emisiji “Naglas”na TVCG1 da se ne može reći da je vlast u Crnoj Gori nestabilna. On je istakao da parlamentarna većina nalazi snage da nađe kompromise i pokazuje veliku vještinu dogovaranja.

“Da pronađemo rješenja na korist svake grupe koju predstvaljamo i na korist građana Crne Gore”, kazao je Mandić.

On je naveo da brojne međunarodne adrese, u SAD i EU, potrđavaju politiku parlamentarne većine. Rezerve prema njemu i Milanu Kneževiću nazvao je starom matricom, koja je prevaziđena.

“Ova parlamentarna većina treba da bude većina i nakon 2027. godine, i uvede Crnu Goru u EU”, kazao je Mandić.

Naglasio je da vezano za zahtjeve DNP o statusu srpskog jezika i simbola, to jeste politika NSD a ranije Srpske narodne stranke. Kazao je da je borba za prava srpskog naroda konstantna i istakao da se ne može prenebregnuti da je jezika većina u zemlji srpska.

“Mi smo počeli sa dinamikom da rješevamo pitanja koja se tiču svih građana. To su pitanja plata i penzija, slobode govora i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije beskompromisno”, rekao je Mandić.

On je naglasio da partneri u savezu na vlasti nijesu antisrpski nastrojeni, ali svi imaju svoje prioritete pitanja koja treba rješavati.

Ubijeđen je da sve što je radila Vlada, ali i parlamentarna većina, ima za rezultat da Crna Gora napreduje u svakom smislu.

“Mislim da se danas ovdje živi mnogo bolje nego ikada, a postoji i sloboda govora. Postoji i želja da se stvari koje treba rješavati rješavaju, ali do te želje ne možemo stići bez dogovora onih koji su nam najbliži. Da se razumijemo, ono što su predložili iz DNP-a naši ministri će podržati na Vladi. O tome treba da se razgovara, da se vodi otvoren dijalog i da se formiraju radi timovi za razgovore na tu temu. Kada će to biti završeno zavisi od dinamike dogovaranja”, kazao je Mandić.

Kako je rekao, sa Kneževićem nije samo partner u koaliciji, već i prijatelj. Najavio je da će razgovarati sa Kneževićem o tome kako naći racionalni izbor vezano za aktuelnu političku situaciju.

“Za ovo što se traži potrebne su dvije trećine u parlamentu, dakle 54 glasa. Želim da nađemo rješenje kao najbliži politički saradnici, ali ako DNP odluči da ide u tom pravcu, sazvaću naše stranačke organe, da čujem mišljenje svih. Ja očekujem da ćemo tada svi uvažiti argumentaciju koju predlažem, a to je racionalan izbor jer je u politici trenutak najvažniji”, kazao je Mandić.

On je rekao da ostvarenje zahtjeva DNP-a ne želi ništa manje, ali ne može pobjeći od utiska da možda nije sada trenutak za takve inicijative.

“Da tako bitnih stvari može da se dođe dogovorom”, kazao je Mandić.

On je kazao da građani imaju jasna očekivanja, koja se tiču rasta životnog standarda, infrastrukture, unapređenja turizma, jačanja vladavine prava, borbe protiv kriminala…

Mandić je rekao da je parlament uradio što se od njega očekivalo kada su u pitanju pregovori o pristupanju sa EU. Kaže da je politiku pomirenja promovisao kao jednu od najvažnijih za preporod Crne Gore.

Po njegovom sudu, crvene linije su ono što ruši mir i stabilnost u Crnoj Gori. Mandić kaže da je i mlađim kolegama rekao da sve zahtjeve i inicijative treba da prati narod.

“Ne smije biti destabilizacije u Crnoj Gori. Crvene linije su one koje govore o tome da ne smije da se ugožava mir i stabilnost u zemlji. Sve ono što treba da dođe, doći će. Nešto će doći ranije, nešto brže. Moramo da budemo razumni,”, kazao je predsjednik parlamenta.

On je podvukao da je napadan iz Hrvatske, ali i od nekih sunarodnika, iz Beograda.

“Ne odgovaram, kao što vidite. Neka svako govori što hoće, i misli šta hoće, mi kao parlamentarna većina imamo šansu da učinimo Crnu Goru boljom”, kazao je Mandić.

Čelnik Skupštine je rekao da svi nesporazumi, pa i oni na lokalnom nivou, mogu da se rješavaju u okviru zakona.

“Izbori su 2027. godine i ja mislim da su to najvažniji izbori. Mislim da kroz završetak ovog mandata treba da pokažemo koliko smo pomjerili naprijed Crnu Goru, koliko se bolje živi i kolika je sloboda govora. Da pomognemo da se politički život preseli na racionalni kolosjek, gdje se ljudi takmiče sa idejama i programima, a ne sa omrazama”, konstatovao je Mandić.

Podsjetio je na prijateljstvo Milovana Đilasa i Matije Bećkovića, kao prijateljstvo dva čovjeka različitih političkih profila i promišljanja, ali dva čovjeka sa integritetom.

Kada je u pitanju reforma sudstva, dodao je, najbolji indikator postignutih rezultata pokazaće pravosnažne presude.

Osvrćući se na DPS, on je rekao da se vrh te stranke kriminalizovao, što je imalo ogromne posljedice za Crnu Goru. Naglasio je da kod mlađih ljudi iz te stranke prepoznaje određene namjere da se stvari pomjere naprijed.

Na pitanje o Anketnom odboru za “crne trojke”, kazao je da ne možemo sve ispraviti, ali važno je da postoji osuda.

“Prije deset godina, po kafanama smo slušali kako ‘svaka država švercuje’, on ‘se snašao’, čime se to pravdalo. Danas to nije tako. To je rezultat smjene vlasti”, naglasio je Mandić.

On je rekao da se za pet godina u Crnoj Gori, nakon smjene vlasti, puno uradilo, praktično je urađeno čudo.

“Ovo što se dešava u Botunu, a to sam i rekao premijeru, sjedimo i razgovarajmo. Često i čujemo “bolje mršava nagodba nego masna parnica””, kazao je Mandić.