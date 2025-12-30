Premijer Milojko Spajić zatražio je razrješenje ministra sporta i mladih Dragoslava Šćekića, saznaje nezvanično CdM.

Izvor: Vlada Crne Gore

Spajić je, prema saznanjima CdM-a, taj prijedlog uputio Skupštini na odlučivanje.

Na posljednjoj sjednici Glavnog odbora SNP Crne Gore poslat je dopis premijeru Spajiću od strane predsjednika Vladimira Jokovića, za smjenu bivšeg člana SNP CG Dragoslava Šćekića, a samim tim i da se ispoštuje Koalicioni sporazum za formiranje 44. Vlade Crne Gore, da se za ministra sporta izabere kandidat sa kvote SNP CG.