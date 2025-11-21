Šćekić je to saopštio povodom slučaja tuče dvije maloljetnice u Podgorici.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić kazao je da nas uznemirujući događaj među maloljetnicama u Podgorici još jednom podsjeća koliko su djeca danas izložena pogrešnim uzorima i koliko nam kao odraslima ne smije nedostajati pažnje i odgovornosti.

Juče je objavljeno da je policija identifikovala, pronašla i u Centar bezbjednosti Podgorica dovela dvije maloljetne djevojke čija tuča je snimljena i objavljena ranije juče na društvenim mrežama.

Na snimku se vidi tuča dvije djevojke, dok više muškaraca i djevojaka stoje oko njih, snimaju i navijaju uz vulgarne povike i uvrede na račun obje djevojke.

Iz policije je danas saopšteno da je jedna maloljetnica uhapšena a da je protiv druge podnešena krivična prijava.

Šćekić je kazao da se nasilje koje se planira, snima i dijeli ne može posmatrati kao nestašluk, već kao ozbiljan problem koji zahtijeva zajedničku reakciju.

"Ovo nije trenutak za osudu djece, već za preispitivanje našeg odnosa prema njima. Roditelji, društvo u cjelini i svi koji učestvuju u odrastanju djece moraju više razgovarati sa mladima, učiti ih kako da se nose sa konfliktima i prepoznaju granicu između zabave i ozbiljnog problema", rekao je Šćekić.

Istakao je da umjesto brzih etiketa i osuda, djeci treba jasno postaviti granice, ali i pružiti podršku da shvate posljedice svojih postupaka.

"Ako želimo manje nasilja, moramo biti prisutniji u životima svoje djece – i kao autoriteti i kao sagovornici. Ministarstvo sporta i mladih i Savjet za prava djeteta nastaviće da kroz preventivne programe, edukaciju i saradnju sa nadležnim institucijama rade na stvaranju sigurnijeg okruženja za djecu i mlade, jer je borba protiv vršnjačkog nasilja zajednička odgovornost svih nas", zaključio je.